Роналду в Саудівській Аравії встановив новий особистий рекорд — відео
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Роналду в Саудівській Аравії встановив новий особистий рекорд — відео

Кріштіану Роналду
Джерело:  online.ua

Португалець Кріштіану Роналду встановив чергове особисте досягнення - він відзначився 250 гольовим пасом у своїй кар'єрі під час гри за Аль-Насра.

Нове досягнення Роналду

У матчі 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Халіджі, який закінчився рахунком 2:0, зірковий нападник пробив на партнера після подачі зі штрафного.

Після цього захистник Емерік Ляпорт відправив м’яч у ворота.

Проте 250-й асист був не єдиним досягненням Роналду у цьому матчі. Він також забив 35-й гол за "Аль-Насср" у його 41-й грі за клуб.

Загалом це був 863-й гол у кар'єрі Роналду.

Варто зазначити, що це був його 400-й гол після того, як йому виповнилося 30 років.

На момент святкування свого 30-річчя в лютому 2015 року Роналду в кар'єрі забив 463 голи.

Що відомо про рекорди Роналду

Роналду став гравцем з найбільшою кількістю матчів серед чоловіків в історії після того, як його включили в стартовий склад відбіркового матчу Євро-2024 Португалії з Ліхтенштейном.

Цим він офіційно зареєстрував свій 197-й міжнародний матч, обігнавши кувейтського форварда Бадера Аль-Мутаву.

У листопаді 2022 року Роналду став першим гравцем, який забив 800 голів на вищому рівні (за клуб і збірну) під час матчу Прем’єр-ліги проти «Арсеналу».

Роналду може також похвалитися найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів, де він дебютував у 2003 році за «Манчестер Юнайтед» у віці 18 років.

Він провів більше половини своїх матчів за весь час за «Реал» (101), 59 за «Юнайтед», а також 23 за «Ювентус».

Роналду часто називають містером Ліги чемпіонів, оскільки він вигравав трофей більше, ніж будь-хто інший - 5 разів.

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