Роналду в Саудівській Аравії встановив новий особистий рекорд — відео

Португалець Кріштіану Роналду встановив чергове особисте досягнення - він відзначився 250 гольовим пасом у своїй кар'єрі під час гри за Аль-Насра.

Нове досягнення Роналду

У матчі 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Халіджі, який закінчився рахунком 2:0, зірковий нападник пробив на партнера після подачі зі штрафного.

Після цього захистник Емерік Ляпорт відправив м’яч у ворота.

250TH ASSIST FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO.



214 for Club, 36 for Country.pic.twitter.com/jPjTtSAtl1 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 4, 2023

Проте 250-й асист був не єдиним досягненням Роналду у цьому матчі. Він також забив 35-й гол за "Аль-Насср" у його 41-й грі за клуб.

Загалом це був 863-й гол у кар'єрі Роналду.

Варто зазначити, що це був його 400-й гол після того, як йому виповнилося 30 років.

And just like that, Cristiano Ronaldo has now scored 400 goals since turning 30!



That’s more than



Didier Drogba (367)

Wayne Rooney (360)

Radamel Falcao (339)

Robin Van Persie (322)



have scored in their entire careers.🤯

pic.twitter.com/mQ6XA5Qp2n — MH (@MuhmdHishamx) November 4, 2023

На момент святкування свого 30-річчя в лютому 2015 року Роналду в кар'єрі забив 463 голи.

Що відомо про рекорди Роналду

Роналду став гравцем з найбільшою кількістю матчів серед чоловіків в історії після того, як його включили в стартовий склад відбіркового матчу Євро-2024 Португалії з Ліхтенштейном.

Цим він офіційно зареєстрував свій 197-й міжнародний матч, обігнавши кувейтського форварда Бадера Аль-Мутаву.

У листопаді 2022 року Роналду став першим гравцем, який забив 800 голів на вищому рівні (за клуб і збірну) під час матчу Прем’єр-ліги проти «Арсеналу».

Роналду може також похвалитися найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів, де він дебютував у 2003 році за «Манчестер Юнайтед» у віці 18 років.

Він провів більше половини своїх матчів за весь час за «Реал» (101), 59 за «Юнайтед», а також 23 за «Ювентус».

Роналду часто називають містером Ліги чемпіонів, оскільки він вигравав трофей більше, ніж будь-хто інший - 5 разів.