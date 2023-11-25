Роналду в Саудовской Аравии забил шедевральный гол с 30 метров – видео

В рамках 14-го тура национального чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср разгромил Аль-Ахдуд. Под занавес встречи Криштиану Роналду довел дело до разгрома.

Гол Роналду с 30 метров

Главным героем встречи стал лидер хозяев Криштиану Роналду, оформивший дубль.

Второй гол 38-летнего футболиста показался особенно красивым. Роналду подобрал мяч после подката вышедшего из штрафного голкипера. Криштиану в два прикосновения решился на опрокидывание с 30 метров, что у него получилось.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p — TC (@totalcristiano) November 24, 2023

Благодаря своему дублю португалец уже забил 48 голов в календарном году.

В текущем сезоне он провел 13 матч за Аль-Наср, у которых забил 15 голов и выполнил семь голевых передач.

Что известно о рекордах Роналду

Роналду стал игроком с самым большим количеством матчей среди мужчин в истории после того, как его включили в стартовый состав отборочного матча Евро-2024 Португалии с Лихтенштейном.

Этим он официально зарегистрировал свой 197-й международный матч, обогнав кувейтского нападающего Бадера Аль-Мутаву.

В ноябре 2022 года Роналду стал первым игроком, забившим 800 голов на высшем уровне (за клуб и сборную) во время матча Премьер-лиги против «Арсенала».

Роналду может также похвастаться самым большим количеством матчей в Лиге чемпионов, где он дебютировал в 2003 году за Манчестер Юнайтед в возрасте 18 лет.

Он провел более половины своих матчей за все время за "Реал" (101), 59 за "Юнайтед", а также 23 за "Ювентус".

Роналду часто называют мистером Лиги чемпионов, поскольку он выигрывал трофей больше, чем кто-либо другой – 5 раз.