Роналду в Саудівській Аравії забив шедевральний гол із 30 метрів — відео

У рамках 14 туру національного чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср розгромив Аль-Ахдуд. Під завісу зустрічі Кріштіану Роналду довів справу до розгрому.

Гол Роналду з 30 метрів

Головним героєм зустрічі став лідер господарів Кріштіану Роналду, який оформив дубль.

Другий гол 38-річного футболіста видався особливо красивим. Роналду підібрав м’яч після підкату голкіпера, який вийшов зі штрафного. Кріштіану у два дотики наважився на перекидання з 30 метрів, що в нього вийшло.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p — TC (@totalcristiano) November 24, 2023

Завдяки своєму дублю португалець уже забив 48 голів у календарному році.

У поточному сезоні він провів 13 матч за Аль-Наср, у яких забив 15 голів і виконав сім гольових передач.

Що відомо про рекорди Роналду

Роналду став гравцем з найбільшою кількістю матчів серед чоловіків в історії після того, як його включили в стартовий склад відбіркового матчу Євро-2024 Португалії з Ліхтенштейном.

Цим він офіційно зареєстрував свій 197-й міжнародний матч, обігнавши кувейтського форварда Бадера Аль-Мутаву.

У листопаді 2022 року Роналду став першим гравцем, який забив 800 голів на вищому рівні (за клуб і збірну) під час матчу Прем’єр-ліги проти «Арсеналу».

Роналду може також похвалитися найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів, де він дебютував у 2003 році за «Манчестер Юнайтед» у віці 18 років.

Він провів більше половини своїх матчів за весь час за «Реал» (101), 59 за «Юнайтед», а також 23 за «Ювентус».

Роналду часто називають містером Ліги чемпіонів, оскільки він вигравав трофей більше, ніж будь-хто інший - 5 разів.