Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА Александера Чеферина и других чиновников организации приехать в Украину на фоне их намерений вернуть российские команды в международные соревнования.
Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину
В интервью Sky Sports он призвал руководство УЕФА посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть ужасные последствия российского вторжения. А также подчеркнул, что нет никаких оснований для возвращения клубов и сборных страны-агрессорки.
Чеферин заботится о безопасности, если на Евро-2024 пройдут Украина или Израиль
В интервью The Telegraph Чеферин рассказал, Украина или Израиль на Евро-2024 могут добавить дополнительное измерение угрозы безопасности.
Он сказал, что Германия «хорошие организаторы», добавив:
Чеферин рассказал, что уже дважды встречался с министром внутренних дел Германии. Они снова встретятся в свете того, что он назвал "полностью агрессивной геополитической ситуацией", о чем, как он предупреждал, также следует беспокоиться Олимпийским играм этим летом.
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