Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА Александера Чеферина и других чиновников организации приехать в Украину на фоне их намерений вернуть российские команды в международные соревнования.

Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину

В интервью Sky Sports он призвал руководство УЕФА посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть ужасные последствия российского вторжения. А также подчеркнул, что нет никаких оснований для возвращения клубов и сборных страны-агрессорки.

Я хотел бы пригласить (в Украину – прим.) всех, кто принимает эти решения – представителей УЕФА, Исполнительный комитет и президента Александера Чеферина. Прежде чем он примет решение (о ослаблении санкций против РФ — прим.), пусть приедут и посмотрят, что делает Россия. Приходите к нам, посмотрите на все, поговорите о наших проблемах, а уже потом решайте. Я хочу поговорить, показать текущую ситуацию в Украине, которая только ухудшается. Не вижу никаких оснований возвращения российских команд. Ничего не изменилось. Война продолжается. Каждый день происходят ракетные обстрелы, от которых гибнут люди. Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, поэтому мое послание остается таким, каким и было. Я категорически против возвращения россиян, – сказал Шевченко. Поделиться

Чеферин заботится о безопасности, если на Евро-2024 пройдут Украина или Израиль

В интервью The Telegraph Чеферин рассказал, Украина или Израиль на Евро-2024 могут добавить дополнительное измерение угрозы безопасности.

Он сказал, что Германия «хорошие организаторы», добавив:

В эти безумные времена, когда, геополитически, мир сходит с ума, наибольшее беспокойство вызывает безопасность. Поделиться

Чеферин рассказал, что уже дважды встречался с министром внутренних дел Германии. Они снова встретятся в свете того, что он назвал "полностью агрессивной геополитической ситуацией", о чем, как он предупреждал, также следует беспокоиться Олимпийским играм этим летом.