Новоспечений очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Александера Чеферіна та інших чиновників організації приїхати до України на тлі їхніх намірів повернути російські команди до міжнародних змагань.
Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України
В інтерв'ю Sky Sports він закликав керівництво УЄФА завітати до України, аби на власні очі побачити жахливі наслідки російського вторгнення. А також наголосив, що немає жодних підстав для повернення клубів і збірних країни-агресорки.
Чеферін турбується за безпеку, якщо на Євро-2024 пройдуть України чи Ізраїль
В інтерв'ю The Telegraph Чеферін розповів, Україна чи Ізраїль на Євро-2024 можуть додати додатковий вимір загрозі безпеці.
Він сказав, що Німеччина «хороші організатори», додавши:
Чеферін розповів, що вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини. Вони знову зустрінуться у світлі того, що він назвав «повністю агресивною геополітичною ситуацією», про що, як він попереджав, також слід турбуватися Олімпійським іграм цього літа.
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