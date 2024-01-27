Новоспечений очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Александера Чеферіна та інших чиновників організації приїхати до України на тлі їхніх намірів повернути російські команди до міжнародних змагань.

Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України

В інтерв'ю Sky Sports він закликав керівництво УЄФА завітати до України, аби на власні очі побачити жахливі наслідки російського вторгнення. А також наголосив, що немає жодних підстав для повернення клубів і збірних країни-агресорки.

Я хотів би запросити (до України — прим.) всіх, хто ухвалює ці рішення — представників УЄФА, Виконавчий комітет та президента Александера Чеферіна. Перш ніж він ухвалить рішення (про послаблення санкцій проти РФ — прим.), нехай приїдуть і подивляться, що робить Росія. Завітайте до нас, подивіться на все, поговоріть про наші проблеми, а вже потім вирішуйте. Я хочу поговорити, показати поточну ситуацію в Україні, яка лише погіршується. Не бачу жодних підстав для повернення російських команд. Нічого не змінилося. Війна триває. Щодня відбуваються ракетні обстріли, від яких гинуть люди. Нам потрібно чинити більше тиску на Росію, щоб зупинити війну, тому моє послання залишається таким, яким і було. Я категорично проти повернення росіян, — сказав Шевченко. Поширити

Чеферін турбується за безпеку, якщо на Євро-2024 пройдуть України чи Ізраїль

В інтерв'ю The Telegraph Чеферін розповів, Україна чи Ізраїль на Євро-2024 можуть додати додатковий вимір загрозі безпеці.

Він сказав, що Німеччина «хороші організатори», додавши:

У ці божевільні часи, коли, геополітично, світ божеволіє, найбільше занепокоєння викликає безпека. Поширити

Чеферін розповів, що вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини. Вони знову зустрінуться у світлі того, що він назвав «повністю агресивною геополітичною ситуацією», про що, як він попереджав, також слід турбуватися Олімпійським іграм цього літа.