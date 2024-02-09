Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України
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Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України

Шевченки
Джерело:  Sport.ua

Крістіан – син українського футболіста Андрія Шевченка – вже подав відповідні документи на отримання українського громадянства.

Крістіан Шевченко мріє стати громадянином України

Форвард юнацької команди «Вотфорд» 17-річний Крістіан Шевченко хоче отримати українське громадянство.

Про це повідомило видання Sport.ua

Син Андрія Шевченка вже подав відповідні документи на отримання українського громадянства.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році. Починав свою кар'єру в Академії «Челсі». Влітку 2023 року перейшов до складу «Вотфорда», з яким підписав контракт на два роки. Зараз грає за команду U-18. Діє на позиції центрального нападника.

Шевченко похвалився футбольною кар’єрою сина Крістіана

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, за яку національну збірну гратиме його син, якщо вийде на подібний рівень. Зараз Крістіан Шевченко виступає за молодіжну команду «Вотфорда».

На порталі Тransfermarkt вказано, що Шевченко-молодший може грати за збірні України, США, Англії та Польщі.

За Польщу я не знаю. А от за інші країни, які вказані, він може грати. Повинен бути виклик, щоб він зіграв за якусь країну. Він має показувати свій рівень. Якщо він показуватиме рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та гратиме.

А.Шевченко

А.Шевченко

Президент УАФ

Андрій Шевченко, звісно, хоче, щоб його син зміг грати за збірну України.

Звичайно, якщо у нього буде рівень національної збірної, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому всього 17 років. Якщо він закріпиться у «Вотфорді» та буде грати, якщо до нього придивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19 і запросять його, то він приїде.

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