Син Андрія Шевченка потрапив до списку гравців збірної України
Категорія
Спорт
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Син Андрія Шевченка потрапив до списку гравців збірної України

Міністерство молоді та спорту України
Андрій та Крістіан Шевченко

17-річний футболіст Крістіан Шевченко фігурує в резервному складі юнацької збірної України (U-19).

Крістіан Шевченко — у резерві юнацької збірної України

Міністерство молоді та спорту опублікувало зміни до складу футбольних збірних України на 2024 рік.

Форвард «Уотфорда» U-18 Крістіан Шевченко потрапив до резервного складу команди U-19, а його тренером вказано Дмитра Михайленка.

Однак офіційного призначення Михайленка наставником збірної України U-19 від УАФ ще не було.

Цікаво, що у наказі Мінспорту написано, що Крістіан Шевченко народився 13 січня 2006 року, хоча насправді його дата народження — 10 листопада 2006 року.

Крістіан Шевченко: що відомо

Раніше стало відомо, що син Андрія Шевченка подав документи на отримання українського громадянства.

Крістіан народився в Лондоні 2006 року. Він виступав за молодіжні команди Челсі, Тоттенгема.

Був у системі «Челсі», а з березня 2023-го належить «Уотфорду». 17-річний футболіст грає центрфорварда.

У січні Андрій Шевченко розповідав, якщо у його сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну.

Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років. Якщо він закріпиться у «Уотфорді» та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

президент УАФ

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