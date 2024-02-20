Син Андрія Шевченка потрапив до списку гравців збірної України

Крістіан Шевченко — у резерві юнацької збірної України

Міністерство молоді та спорту опублікувало зміни до складу футбольних збірних України на 2024 рік.

Форвард «Уотфорда» U-18 Крістіан Шевченко потрапив до резервного складу команди U-19, а його тренером вказано Дмитра Михайленка.

Однак офіційного призначення Михайленка наставником збірної України U-19 від УАФ ще не було.

Цікаво, що у наказі Мінспорту написано, що Крістіан Шевченко народився 13 січня 2006 року, хоча насправді його дата народження — 10 листопада 2006 року.

Крістіан Шевченко: що відомо

Раніше стало відомо, що син Андрія Шевченка подав документи на отримання українського громадянства.

Крістіан народився в Лондоні 2006 року. Він виступав за молодіжні команди Челсі, Тоттенгема.

Був у системі «Челсі», а з березня 2023-го належить «Уотфорду». 17-річний футболіст грає центрфорварда.

У січні Андрій Шевченко розповідав, якщо у його сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну.