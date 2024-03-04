Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт

Кристиан Шевченко получил украинский паспорт

Как отмечается, процедура получения документов длилась менее двух месяцев.

Таким образом, 17-летний игрок может выступать за юношеские сборные Украины. С этой целью он должен пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего.

Напомним, 20-26 марта состоятся матчи элит-раунда для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

Кристиан Шевченко: что известно

Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Он выступал за молодежные команды Челси, Тоттенгема.

Был в системе "Челси", а с марта 2023-го принадлежит "Уотфорду". 17-летний футболист играет центрфорварда.

В январе Андрей Шевченко рассказывал , если у его сына будет уровень национальной команды, то он будет играть за Украину.