Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт
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Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт

Кристиан
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Источник:  Sport.ua

Нападающий английского Уотфорда Кристиан Шевченко стал гражданином Украины.

Кристиан Шевченко получил украинский паспорт

Как отмечается, процедура получения документов длилась менее двух месяцев.

Таким образом, 17-летний игрок может выступать за юношеские сборные Украины. С этой целью он должен пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего.

Напомним, 20-26 марта состоятся матчи элит-раунда для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

Кристиан Шевченко: что известно

Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Он выступал за молодежные команды Челси, Тоттенгема.

Был в системе "Челси", а с марта 2023-го принадлежит "Уотфорду". 17-летний футболист играет центрфорварда.

В январе Андрей Шевченко рассказывал , если у его сына будет уровень национальной команды, то он будет играть за Украину.

Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет. Если он закрепится в Уотфорде и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет, - рассказал Андрей Шевченко.

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