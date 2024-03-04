Син Андрія Шевченка отримав український паспорт
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Син Андрія Шевченка отримав український паспорт

Шевченко
Джерело:  Sport.ua

Нападник англійського Вотфорда Крістіан Шевченко став громадянином України.

Крістіан Шевченко отримав український паспорт

Як зазначається, процедура отримання документів тривала менше двох місяців.

Таким чином, 17-річний гравець може виступати за юнацькі збірні України. Для цього він має пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.

Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка-молодшого.

Нагадаємо, 20−26 березня відбудуться матчі еліт-раунду для збірної України. Перше тренування заплановано на 16 березня. За регламентом за 2 тижні до старту турніру має бути сформована заявка.

Крістіан Шевченко: що відомо

Крістіан народився в Лондоні 2006 року. Він виступав за молодіжні команди Челсі, Тоттенгема.

Був у системі «Челсі», а з березня 2023-го належить «Уотфорду». 17-річний футболіст грає центрфорварда.

У січні Андрій Шевченко розповідав, якщо у його сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну.

Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років. Якщо він закріпиться у «Уотфорді» та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде, — розповів Андрій Шевченко.

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