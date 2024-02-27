В Англії назвали справжню причину купівлі українського футболіста Мудрика за рекордну суму

Англійський тележурналіст Адріан Дарем спробував пояснити покупку Челсі українського вінгера Михайла Мудрика з Шахтаря за 70+30 мільйонів євро.
Чому Мудрика купили за рекордну суму
Ведучий Адріан Дарем висловив власну думку про доцільність підписання Челсі рік тому Михайла Мудрика з Челсі. Він вважає, що українцю все ж таки можна знайти правильне застосування в команді.
Чому Мудрик рідко з’являється на полі
Футбольні експерти звертають увагу на те, що 23-річний українець в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі.
Що важливо розуміти, протягом минулого місяця ситуація з ігровим часом тільки погіршилася. Саме це завадила футболісту відзначитися на полі суттєвим результатом.
На такий невтішний розвиток подій відреагував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.
За словами останнього, він випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі:
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