В Англії назвали справжню причину купівлі українського футболіста Мудрика за рекордну суму
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В Англії назвали справжню причину купівлі українського футболіста Мудрика за рекордну суму

Мудрик

Англійський тележурналіст Адріан Дарем спробував пояснити покупку Челсі українського вінгера Михайла Мудрика з Шахтаря за 70+30 мільйонів євро.

Чому Мудрика купили за рекордну суму

Ведучий Адріан Дарем висловив власну думку про доцільність підписання Челсі рік тому Михайла Мудрика з Челсі. Він вважає, що українцю все ж таки можна знайти правильне застосування в команді.

Мудрик став найкращим гравцем в Україні два роки тому, він був просто сенсаційним у Шахтарі. Саме тому його і купили. Я б запитав, чому Маурісіо Почеттіно не використовує його по максимуму, — наводить слова Дарема X-акаунт Chels_HQ з посиланням на talkSPORT.

Чому Мудрик рідко з’являється на полі

Футбольні експерти звертають увагу на те, що 23-річний українець в останніх 10 матчах Челсі лише тричі з'являвся на полі у стартовому складі.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця ситуація з ігровим часом тільки погіршилася. Саме це завадила футболісту відзначитися на полі суттєвим результатом.

На такий невтішний розвиток подій відреагував наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно.

За словами останнього, він випускає на поле гравців, які наразі перебувають у кращій формі:

Мудрик вийшов у старті проти Мідлсбро в півфіналі Кубка, а це була одна з наших найважливіших ігор. Так, зараз він на лаві запасних. Дивіться, справа в формі гравця протягом сезону — чи ти тримаєш гарну форму, і чи ти показуєш найкращі результати кожного тренування. Як тренерський штаб, ми обираємо за об'єктивними показниками — ми будемо залучати до гри тих футболістів, які будуть показувати максимум на полі, — пояснив він.

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