Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду у складі "Челсі"

Півзахисник збірної України отримав спеціальну відзнаку від організаторів турніру. Це перший індивідуальний приз для Михайла у лондонському клубі.

Мудрик став героєм поєдинку Кубка ліги проти "Ньюкасла". Вінгер у доданий час зрівняв рахунок (1:1), після чого реалізував свою спробу в серії пенальті (4:2). "Челсі" вийшов у півфінал, де зіграє з "Мідлсбро" 9 та 23 січня.

У поточному сезоні на рахунку Михайла Мудрика 4 голи та 2 асисти у 20 матчах у всіх турнірах.

Український футболіст відзначився ефектним голом за лондонців.

Що відомо про нове звання Мудрика

Українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика визнано автором найкращого гола своєї команди в жовтні.

Гол українця "Арсеналу" випередив результативні удари Ніколаса Джексона (гол у ворота "Бернлі"), Тайріка Джорджа ("Челсі" U-18) та футболісток жіночої команди Лорен Джеймс, Ерін Кутберт та Сойоке Нускен.

Мудрик відреагував на поразку Челсі проти Брайтона

Мудрик зазначив, що у першому таймі Челсі зіграли не дуже добре, а у другому таймі гарно гарно, але було вже пізно.

Для нас усіх це важкий період, але ми ніколи не здаємося, ми продовжуємо і все може змінитися. Ми всі відчуваємо це, хочемо перемагати, але зараз нам тяжко. Але, як я вже сказав, ми продовжуємо наполегливо тренуватися - і одного дня все може змінитися. Поширити

Мудрик сказав, що команда вже думає про наступний матч в Лізі Чемпіонів.

Для нас це велика можливість. Ми всі повинні показати все, що можемо, - сказав український футболіст. Поширити

18 квітня "Челсі" зіграє проти Реалу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" в зимовому трасферному вікні. За українця заплатили рекордні 70 мільйонів євро.

Він вже провів 11 матчів за "Челсі" з двома асистами.