Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду у складі "Челсі"
Категорія
Спорт
Дата публікації

Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду у складі "Челсі"

Мудрик

Українського футболіста лондонського "Челсі" Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду у складі "Челсі"

Півзахисник збірної України отримав спеціальну відзнаку від організаторів турніру. Це перший індивідуальний приз для Михайла у лондонському клубі.

Мудрик став героєм поєдинку Кубка ліги проти "Ньюкасла". Вінгер у доданий час зрівняв рахунок (1:1), після чого реалізував свою спробу в серії пенальті (4:2). "Челсі" вийшов у півфінал, де зіграє з "Мідлсбро" 9 та 23 січня.

У поточному сезоні на рахунку Михайла Мудрика 4 голи та 2 асисти у 20 матчах у всіх турнірах.

Український футболіст відзначився ефектним голом за лондонців.

Що відомо про нове звання Мудрика

Українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика визнано автором найкращого гола своєї команди в жовтні.

Гол українця "Арсеналу" випередив результативні удари Ніколаса Джексона (гол у ворота "Бернлі"), Тайріка Джорджа ("Челсі" U-18) та футболісток жіночої команди Лорен Джеймс, Ерін Кутберт та Сойоке Нускен.

Мудрик відреагував на поразку Челсі проти Брайтона

Мудрик зазначив, що у першому таймі Челсі зіграли не дуже добре, а у другому таймі гарно гарно, але було вже пізно.

Для нас усіх це важкий період, але ми ніколи не здаємося, ми продовжуємо і все може змінитися. Ми всі відчуваємо це, хочемо перемагати, але зараз нам тяжко. Але, як я вже сказав, ми продовжуємо наполегливо тренуватися - і одного дня все може змінитися.

Мудрик сказав, що команда вже думає про наступний матч в Лізі Чемпіонів.

Для нас це велика можливість. Ми всі повинні показати все, що можемо, - сказав український футболіст.

18 квітня "Челсі" зіграє проти Реалу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" в зимовому трасферному вікні. За українця заплатили рекордні 70 мільйонів євро.

Він вже провів 11 матчів за "Челсі" з двома асистами.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Гол року. Мудрик фантастичним ударом забив у ворота "Арсеналу" — відео
Михайло Мудрик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Мудрик став автором найкращого гола місяця у "Челсі"
Михайло Мудрик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний ексфутболіст "Челсі" Лемпард розкритикував гру українця Мудрика
Михайло Мудрик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм