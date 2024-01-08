Мудрик получил первую индивидуальную награду в составе "Челси"

Полузащитник сборной Украины получил специальное отличие от организаторов турнира. Это первый индивидуальный приз Михаилу в лондонском клубе.

Мудрик стал героем поединка Кубка Лиги против "Ньюкасла". Вингер в добавленное время сравнял счет (1:1), после чего реализовал свою попытку в серии пенальти (4:2). "Челси" вышел в полуфинал, где сыграет с "Мидлсбро" 9 и 23 января.

В текущем сезоне на счету Михаила Мудрика 4 гола и 2 ассиста в 20 матчах во всех турнирах.

Украинский футболист отметился эффектным голом за лондонцев.

Что известно о новом звании Мудрика

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик признан автором лучшего гола своей команды в октябре.

Гол украинца "Арсенала" опередил результативные удары Николаса Джексона (гол в ворота "Бернли"), Тайрика Джорджа ("Челси" U-18) и футболисток женской команды Лорен Джеймс, Эрин Кутберт и Сойоке Нускен.

Мудрик отреагировал на поражение Челси против Брайтона

Мудрик отметил, что в первом тайме Челси сыграли не очень хорошо, а во втором тайме хорошо, но было уже поздно.

Для нас всех это трудный период, но мы никогда не сдаемся, мы продолжаем и все может измениться. Мы все чувствуем это, хотим побеждать, но сейчас нам тяжело. Но, как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться – и однажды все может измениться. Поделиться

Мудрик сказал, что команда уже думает о предстоящем матче в Лиге Чемпионов.

Для нас это большая возможность. Мы все должны показать все, что можем, – сказал украинский футболист. Поделиться

18 апреля "Челси" сыграет против Реала.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел в "Челси" в зимнем трасферном окне. За украинца заплатили рекордные 70 миллионов евро.

Он уже провел 11 матчей за "Челси" с двумя ассистами.