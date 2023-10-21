Гол года. Мудрик фантастическим ударом забил в ворота "Арсенала" — видео

Михаил Мудрик забил свой второй гол за "Челси" в матче против "Арсенала", где против него играл Александр Зинченко.

Гол Мудрика за Челси

На 11-й минуте первого тайма Мудрик пытался обыграть Зинченко в центре поля, однако тот остановил его фолом, за что получил желтую карточку.

Несколькими минутами позже Мудрик заработал пенальти, пробив головой в штрафной Арсенала и попав в руку защитнику Уильяму Салиба.

Рефери назначил 11-метровый, реализуемый Коулом Палмером. Первый тайм закончился счетом 1:0 в пользу команды Мудрика.

22-летний украинский вингер забил на третьей минуте второго тайма и вывел «Челси» вперед со счетом 2:0, отправив мяч за воротник голкиперу Давиду Рае.

WOW! MUDRYK LOBS RAYA! 🤯🤯 pic.twitter.com/YGMpdAaNJN — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 21, 2023

На 77 минуте Райс воспользовался ошибкой вратаря Челси и забил гол. Уже на 84-й минуте Леандро Троссард сравнял счет. Матч закончился счётом 2:2.

В таблице АПЛ Челси занимает 9 место с 12 очками, а Арсенал – второе с 21 очками.