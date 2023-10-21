Гол року. Мудрик фантастичним ударом забив у ворота "Арсеналу" — відео

Михайло Мудрик забив свій другий гол за "Челсі" у матчі проти "Арсеналу", де проти нього грав Олександр Зінченко.
Гол Мудрика за Челсі
На 11 хвилині першого тайму Мудрик намагався обіграти Зінченка у центрі поля, проте той зупинив його фолом, за що отримав жовту картку.
Кількома хвилинами пізніше Мудрик заробив пенальті, пробивши головою у штрафному майданчику Арсеналу та влучивши в руку захиснику Вільяму Саліба.
Рефері призначив 11-метровий, який реалізовував Коул Палмер. Перший тайм закінчився рахунком 1:0 на користь команди Мудрика.
22-річний український вінгер забив на третій хвилині другого тайму і вивів «Челсі» вперед з рахунком 2:0, відправивши мʼяча за комірець голкіперу Давіду Раї.
На 77 хвилині Райс скористався помилкою воротаря Челсі і забив гол. Вже на 84-й хвилині Леандро Троссард зрівняв рахунок. Матч закінчився рахунком 2:2.
У таблиці АПЛ Челсі займає 9 місце з 12 очками, а Арсенал - друге з 21 очками.
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