В Англии назвали истинную причину покупки украинского футболиста Мудрика за рекордную сумму

Английский тележурналист Адриан Дарем попытался объяснить покупку Челси украинского вингера Михаила Мудрика из Шахтера за 70+30 миллионов евро.
Почему Мудрика купили за рекордную сумму
Ведущий Адриан Дарем высказал собственное мнение о целесообразности подписания Челси год назад Михаила Мудрика из Челси. Он считает, что украинцу все же можно найти правильное применение в команде.
Почему Мудрик редко появляется на поле
Футбольные эксперты обращают внимание, что 23-летний украинец в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе.
Что важно понимать, в течение прошлого месяца ситуация с игровым временем только усугубилась. Именно это помешало футболисту отличиться на поле значительным результатом.
На такое неутешительное развитие событий отреагировал наставник "синих" Маурисио Почеттино.
По словам последнего, он выпускает на поле игроков, которые находятся в лучшей форме:
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