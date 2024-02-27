В Англии назвали истинную причину покупки украинского футболиста Мудрика за рекордную сумму
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В Англии назвали истинную причину покупки украинского футболиста Мудрика за рекордную сумму

Мудрик
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Английский тележурналист Адриан Дарем попытался объяснить покупку Челси украинского вингера Михаила Мудрика из Шахтера за 70+30 миллионов евро.

Почему Мудрика купили за рекордную сумму

Ведущий Адриан Дарем высказал собственное мнение о целесообразности подписания Челси год назад Михаила Мудрика из Челси. Он считает, что украинцу все же можно найти правильное применение в команде.

Мудрик стал лучшим игроком в Украине два года назад, просто сенсационным в Шахтере. Вот поэтому его и купили. Я бы спросил, почему Маурисио Почеттино не использует его по максимуму, – приводит слова Дарема X-аккаунт Chels_HQ со ссылкой на talkSPORT.

Почему Мудрик редко появляется на поле

Футбольные эксперты обращают внимание, что 23-летний украинец в последних 10 матчах Челси лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе.

Что важно понимать, в течение прошлого месяца ситуация с игровым временем только усугубилась. Именно это помешало футболисту отличиться на поле значительным результатом.

На такое неутешительное развитие событий отреагировал наставник "синих" Маурисио Почеттино.

По словам последнего, он выпускает на поле игроков, которые находятся в лучшей форме:

Мудрик вышел в старте против Миддлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона — держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям — мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле, — пояснил он.

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