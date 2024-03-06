Син Андрія Шевченка готується до дебюту у збірній України. Що відомо

Син Андрія Шевченка вже отримав українське громадянство та готовий дебютувати у юнацькій збірній України. Крістіан Шевченко чекає на виклик до національної команди.

Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик у збірну України

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко вважає, що Крістіан Шевченко схожий на батька за своєю ігровою манерою. Форвард англійського "Вотфорда" має таку ж статуру і швидкість.

Однак, на відміну від Андрія Шевченка, його син частіше грає на фланзі, ніж на вістря атаки.

Тренер збірної України U-19 зазначив, що у молодшого Шевченка все гаразд із мотивацією, і він справді хоче виступати за національну команду. Майбутні партнери зі збірної готові до приїзду Крістіана та зроблять усе можливе, щоб полегшити для футболіста адаптацію у складі "синьо-жовтих".

Який склад юнацької збірної України U-19

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайличенко визначився зі складом на матчі еліт-раунду кваліфікації на Євро-2024.

Воротарі: Владислав Кравець (Шахтар Донецьк), Владислав Крапивцов (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі — Динамо Київ), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — Шахтар Донецьк), Іван Єрмачков (Вупперталь, Німеччина), Максим Стрюков (Ганновер 96, Німеччина).

Півзахисники: Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Михайло Дубровний (Гент, Бельгія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).