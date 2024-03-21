Украина победила Боснию и Герцеговину в плей-офф за Евро-2024

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч на стадионе в боснийском Зенице завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу
В основной части отбора на Евро-2024 Украина заняла третье место в своей группе. Право сыграть в плей-офф команда Сергея Реброва завоевала через Лигу наций как третья топкоманда дивизиона В среди тех, кто не прошел на турнир в Германии напрямую.
По итогам жеребьевки соперником Украины стала Босния. Балканская сборная заняла пятое место в отборочной группе, однако попала в плей-офф как вторая лучшая команда дивизиона Лиги наций.
В первом тайме команды действовали осторожно и создали минимум опасных моментов — не нанесли ни одного удара в створ ворот. В итоге — 0:0 после 45 минут.
На 57-й минуте Босния сумела выйти вперед: после прострела с фланга мяч рикошетом от защитника Николая Матвиенко залетел в дальний угол ворот — у голкипера Андрея Лунина не было шансов спасти Украину.
Команда Реброва отыгралась за пять минут до завершения основного времени: Роман Яремчук замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.
В матче за выход на Евро-2024 Украина встретится с командой Исландии, обыгравшей Израиль со счетом 4:1. Игра состоится 26 марта и будет номинально домашней для команды Реброва.
Кто победит в матче Босния и Герцеговина — Украина по версии суперкомпьютера
Суперкомпьютер Opta предсказал результат поединка. По расчетам сборная Украины сможет победить соперника по итогу 90 минут.
Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.
Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-