Украина победила Боснию и Герцеговину в плей-офф за Евро-2024

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч на стадионе в боснийском Зенице завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

В основной части отбора на Евро-2024 Украина заняла третье место в своей группе. Право сыграть в плей-офф команда Сергея Реброва завоевала через Лигу наций как третья топкоманда дивизиона В среди тех, кто не прошел на турнир в Германии напрямую.

По итогам жеребьевки соперником Украины стала Босния. Балканская сборная заняла пятое место в отборочной группе, однако попала в плей-офф как вторая лучшая команда дивизиона Лиги наций.

В первом тайме команды действовали осторожно и создали минимум опасных моментов — не нанесли ни одного удара в створ ворот. В итоге — 0:0 после 45 минут.

На 57-й минуте Босния сумела выйти вперед: после прострела с фланга мяч рикошетом от защитника Николая Матвиенко залетел в дальний угол ворот — у голкипера Андрея Лунина не было шансов спасти Украину.

Команда Реброва отыгралась за пять минут до завершения основного времени: Роман Яремчук замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.

Еще через несколько минут Яремчук отличился ассистом: выполнил подачу на Артема Довбика, который головой отправил мяч в ворота. Этот гол стал решающим — победа Украины со счетом 2:1. Поделиться

В матче за выход на Евро-2024 Украина встретится с командой Исландии, обыгравшей Израиль со счетом 4:1. Игра состоится 26 марта и будет номинально домашней для команды Реброва.

Кто победит в матче Босния и Герцеговина — Украина по версии суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta предсказал результат поединка. По расчетам сборная Украины сможет победить соперника по итогу 90 минут.

theanalyst.com/eu

Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.

Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.