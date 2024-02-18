Украинский футболист Филиппов поделился воспоминаниями о родной Авдеевке

Александр Филиппов рассказал о родной Авдеевке

Украинский футболист клуба "Днепр-1" Александр Филиппов рассказал о своем родном городе Авдеевке.

Моя семья все потеряла. Мама уехала еще в мае 2022 года. Трудно объяснить, но я думаю, вы видели все фотографии и других городов – и Мариуполя, и Бахмута. Авдеевка – это очень маленький городок. Вы видите и читаете новости, каждый день там по 50, по 40 авиабомб сбрасывают. Как вы думаете? Там уже камня на камне не осталось. Поделиться

Это такой промышленный маленький городок, который был связан в основном с Донецком, конечно. Сколько у нас 35 тысяч человек. Это был красивый, очень уютный, очень приятный городок. Я уехал, когда мне было 12-13 лет, начал заниматься футболом и жил в спортивном интернате в Донецке. Но с радостью всегда возвращался в выходные, – сказал Филиппов. Поделиться

31-летний Филиппов в УПЛ успел поиграть за "Арсенал", "Авангард" (Краматорск), "Десну" и "Днепр-1". В Европе нападающий выступал за бельгийский клуб "Сент-Трюйден".

Бразильские легионеры клуба УПЛ не хотят возвращаться в Украину из-за недавних российских обстрелов

Три бразильских футболиста клуба УПЛ "Днепр-1" не хотят возвращаться в Украину перед возобновлением чемпионата.

По информации источника, речь идет о Витиньо, Маркосе Андре и Варжао. Игроки не готовы ехать в Днепр после того, как Россия массированно атаковала город дронами.

В настоящее время "Днепр-1" продолжает подготовку к возобновлению УПЛ на тренировочном сборе в Турции. Витиньо и Маркос Андре отправились с командой в Анталию, тогда как Варжао является игроком команды U-19.