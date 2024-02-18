Украинский футболист Филиппов поделился воспоминаниями о родной Авдеевке

Город разрушен русскими оккупантами.
Александр Филиппов рассказал о родной Авдеевке
Украинский футболист клуба "Днепр-1" Александр Филиппов рассказал о своем родном городе Авдеевке.
31-летний Филиппов в УПЛ успел поиграть за "Арсенал", "Авангард" (Краматорск), "Десну" и "Днепр-1". В Европе нападающий выступал за бельгийский клуб "Сент-Трюйден".
Бразильские легионеры клуба УПЛ не хотят возвращаться в Украину из-за недавних российских обстрелов
Три бразильских футболиста клуба УПЛ "Днепр-1" не хотят возвращаться в Украину перед возобновлением чемпионата.
По информации источника, речь идет о Витиньо, Маркосе Андре и Варжао. Игроки не готовы ехать в Днепр после того, как Россия массированно атаковала город дронами.
В настоящее время "Днепр-1" продолжает подготовку к возобновлению УПЛ на тренировочном сборе в Турции. Витиньо и Маркос Андре отправились с командой в Анталию, тогда как Варжао является игроком команды U-19.
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