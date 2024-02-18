Український футболіст Філіппов поділився спогадами про рідну Авдіївку

Олександр Філіппов розповів про рідну Авдіївку

Український футболіст клубу "Дніпро-1" Олександр Філіппов розповів про своє рідне місто Авдіївку.

Моя сім'я все втратила. Мама виїхала ще у травні 2022-го року. Важко пояснити, але, я думаю, ви бачили всі фотографії та інших міст – і Маріуполя, і Бахмута. Авдіївка – це дуже маленьке містечко. Ви бачите та читаєте новини, щодня там по 50, по 40 авіабомб скидають.. Як ви думаєте?Там уже каменя на камені не залишилося. Поширити

Це таке промислове маленьке містечко, яке було пов'язане здебільшого з Донецьком, звичайно. Скільки у нас, 35 тисяч людей. Це було красиве, дуже затишне, дуже приємне містечко. Я поїхав, коли мені було 12-13 років, уже почав займатися футболом та жив у спортивному інтернаті у Донецьку. Але з радістю завжди повертався у вихідні, - сказав Філіппов. Поширити

31-річний Філіппов в УПЛ встиг пограти за "Арсенал", "Авангард" (Краматорськ), "Десну" та "Дніпро-1". У Європі нападник виступав за бельгійський клуб "Сент-Трюйден".

Бразильські легіонери клубу УПЛ не хочуть повертатися в Україну через нещодавній російський обстріл

Три бразильські футболісти клубу УПЛ "Дніпро-1" не хочуть повертатися в Україну перед поновленням чемпіонату.

За інформацією джерела, йдеться про Вітіньйо, Маркоса Андре та Варжао. Гравці не готові їхати до Дніпра після того, як Росія масовано атакувала місто дронами.

Наразі "Дніпро-1" продовжує підготовку до відновлення УПЛ на тренувальному зборі в Туреччині. Вітіньйо та Маркос Андре вирушили з командою до Анталії, тоді як Варжао є гравцем команди U-19.