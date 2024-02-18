Український футболіст Філіппов поділився спогадами про рідну Авдіївку

Місто зруйноване російськими окупантами.
Олександр Філіппов розповів про рідну Авдіївку
Український футболіст клубу "Дніпро-1" Олександр Філіппов розповів про своє рідне місто Авдіївку.
31-річний Філіппов в УПЛ встиг пограти за "Арсенал", "Авангард" (Краматорськ), "Десну" та "Дніпро-1". У Європі нападник виступав за бельгійський клуб "Сент-Трюйден".
Бразильські легіонери клубу УПЛ не хочуть повертатися в Україну через нещодавній російський обстріл
Три бразильські футболісти клубу УПЛ "Дніпро-1" не хочуть повертатися в Україну перед поновленням чемпіонату.
За інформацією джерела, йдеться про Вітіньйо, Маркоса Андре та Варжао. Гравці не готові їхати до Дніпра після того, як Росія масовано атакувала місто дронами.
Наразі "Дніпро-1" продовжує підготовку до відновлення УПЛ на тренувальному зборі в Туреччині. Вітіньйо та Маркос Андре вирушили з командою до Анталії, тоді як Варжао є гравцем команди U-19.
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