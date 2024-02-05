Фінал Чемпіонату світу-2026 з футболу відбудеться на стадіоні "Метлайф стедіум" в американському штаті Нью-Джерсі.

Фінал ЧС-2026 з футболу пройде у Нью-Джерсі

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі раніше переговори з ФІФА та був упевнений, що для проведення матчу буде обрано стадіон "Метлайф стедіум".

Стадіон на 82 500 місць, який традиційно був місцем проведення ігор НФЛ (Національної футбольної ліги), уперше прийняв футбольний матч у травні 2010 року — через місяць після його відкриття — за останні 14 років тут проводилися міжнародні та клубні матчі.

2026 FIFA World Cup final is to be played at MetLife Stadium, home of the Giants and Jets https://t.co/mTjQk69J6P pic.twitter.com/a4I4nhELZn — SNY (@SNYtv) February 4, 2024

Домашній стадіон «Нью-Йорк Джайентс» і « Нью-Йорк Джетс» обійшов стадіони AT&T у Далласі та SoFi у Лос-Анджелесі для проведення найпрестижнішого матчу світового футболу.

Даллас, однак, прийме найбільше матчів на турнірі — дев’ять, тоді як 12 червня в Лос-Анджелесі відбудеться перша гра турніру.

Водночас перша гра Чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться 11 червня на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. Днем пізніше на стадіоні «BMO Field» у Торонто пройде перший матч збірної Канади.

Стадіон «Хард-Рок» у Маямі стане місцем проведення матчу плей-офф за третє місце, а стадіони «Мерседес-Бенц» у Далласі та Атланті приймуть півфінали.

Чемпіонат світу-2026 з футболу: що відомо

Уперше чемпіонат світу з футболу прийматимуть одразу три країни — США, Мексика та Канада, а кількість учасників буде рекордною в історії — 48 збірних. 48 збірних візьме участь у Чемпіонаті світу-2026 з футболу

Змагання пройдуть з 11 червня до 19 липня 2026 року у 16 містах:

11 американських,

трьох мексиканських,

двох канадських.

Відомо, що 48 учасників турніру будуть розділені на 12 груп по чотири команди. До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з груп, а також вісім найкращих володарів третіх місць.

Стадія плей-оф розшириться з 16 збірних до 32. Вони розпочнуть матчі на виліт з 1/16 фіналу.