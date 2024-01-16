В понеділок, 15 січня, в Лондоні відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої нагороду найкращому футболісту за підсумками 2023 року отримав форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі.

ФІФА назвала ім'я найкращого футболіста 2023 року

У боротьбі за престижний приз аргентинець обійшов Ерлінга Голанда ("Манчестер Сіті" / збірна Норвегії) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ / збірна Франції).

Мессі та Голанд набрали однакову кількість балів – по 48, але нагороду отримав аргентинець через більшу кількість голосів капітанів національних команд.

Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року. Раніше він став володарем цього призу 2019-го та 2022-го.

Додамо, що приз найкращій футболістці 2023 року отримала іспанка Айтана Бонматі, яка виступає за "Барселону".

Зазначимо, що найкращого футболіста 2023 року визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року.

Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду у складі "Челсі"

Півзахисник збірної України отримав спеціальну відзнаку від організаторів турніру. Це перший індивідуальний приз для Михайла у лондонському клубі.

Мудрик став героєм поєдинку Кубка ліги проти "Ньюкасла". Вінгер у доданий час зрівняв рахунок (1:1), після чого реалізував свою спробу в серії пенальті (4:2). "Челсі" вийшов у півфінал, де зіграє з "Мідлсбро" 9 та 23 січня.

У поточному сезоні на рахунку Михайла Мудрика 4 голи та 2 асисти у 20 матчах у всіх турнірах.

Український футболіст відзначився ефектним голом за лондонців.