В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему футболисту по итогам 2023 года получил форвард "Интера" Майами Лионель Месси.

ФИФА назвала имя лучшего футболиста 2023 года

В борьбе за престижный приз аргентинец обошел Эрлинга Голанда ("Манчестер Сити"/ сборная Норвегии) и Килиана Мбаппе (ПСЖ/ сборная Франции).

Месси и Голанд набрали одинаковое количество баллов — по 48, но награду получил аргентинец из-за большего числа голосов капитанов национальных команд.

Месси третий раз выиграл награду FIFA The Best как лучший футболист года. Ранее он стал обладателем этого приза 2019-го и 2022-го.

Приз лучшей футболистке 2023 года получила испанка Айтана Бонмати, выступающая за "Барселону".

Отметим, что лучшего футболиста 2023 определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, голосовавшие на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.

Мудрик получил первую индивидуальную награду в составе "Челси"

Полузащитник сборной Украины получил специальное отличие от организаторов турнира. Это первый индивидуальный приз Михаилу в лондонском клубе.

Мудрик стал героем поединка Кубка Лиги против "Ньюкасла". Вингер в добавленное время сравнял счет (1:1), после чего реализовал свою попытку в серии пенальти (4:2). "Челси" вышел в полуфинал, где сыграет с "Мидлсбро" 9 и 23 января.

В текущем сезоне на счету Михаила Мудрика 4 гола и 2 ассиста в 20 матчах во всех турнирах.

Украинский футболист отметился эффектным голом за лондонцев.