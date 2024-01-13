Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отличился голом в матче 19 тура чемпионата Кипра против "Доксы" (5:1).

Украинский футболист Безус отличился красивым голом в чемпионате Кипра

Украинец на 15-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной сделал счет 2:0.

Это 9-й гол хавбека в 22 матчах сезона за кипрский клуб, также в его активе 5 ассистистов. В общей сложности у него теперь 13 забитых мячей и 9 результативных передач в 58 играх за "Омонию".

33-летний бывший футболист сборной Украины выступает за "Оммонию" с 2022 года.

В Украине Безус успел поиграть за "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр", а также выступал в бельгийских клубах "Сент-Трюйден" и "Гент".

Украинский футболист забил гол и стал лучшим игроком матча Кубка Франции

Футболист сборной Украины Даниил Игнатенко отличился голом за "Бордо" в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Энтента".

26-летний полузащитник провел на поле весь поединок, а на 66-й минуте отличился голом, когда классно пробил в нижний угол после подачи с углового.

Игровое время завершилось без победителя - 1:1, а в серии пенальти "Бордо" победил со счетом 4:2.