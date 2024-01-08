Бывший игрок сборной Украины по футболу Шершун неожиданно скончался в 42 года

Бывший защитник днепропетровского "Днепра" и ряд других команд Богдан Шершун внезапно отошел в вечность.

Богдан Шершун скончался в 42 года

Эксфутболист и телеэксперт скончался на 43-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна, но ряд ресурсов написал о тяжелой и длительной болезни.

Очень трудно. Не стало Богдана Шершуна, – лаконично написал Зверев, сотрудничавший с именитым защитником в телевизионной программе "ПроФутбол". Поделиться

Шершун завершил профессиональную карьеру в 2014 году. С этого времени он выступал на любительском уровне, защищал цвета сборной Украины среди ветеранов, работал экспертом для медиа. Также бывший футболист получил тренерский диплом УЕФА категории A.

Кто такой Богдан Шершун

Уроженец Хмельницкого, воспитанник футбольной школы "Днепра". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1997/98.

В составе родной команды завоевал бронзовую медаль Высшей лиги. В 2002-2005 гг. защищал цвета московского ЦСКА. Стал чемпионом РФ, дважды брал Кубок России, побеждал в Суперкубке России и торжествовал в Кубке УЕФА 2004/05. После завоевания евротрофея вернулся в "Днепр".

Также выступал за киевский "Арсенал", криворожский "Кривбасс", "Волынь" из Луцка. В сборной Украины сыграл 4 поединка в 2003-2006 гг., но не попал в финальную заявку национальной команды на ЧМ-2006.

Ранее сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА по итогам года.