Легендарный футболист "Тоттенгема" и сборной Франции перешел в американский клуб

Уго Льорис перешел в американский клуб

Контракт с 37-летним ветераном рассчитан до конца 2024 г. с возможностью продления еще на два года.

Льорис с 2012 года выступал за "Тоттенхэм" и стал легендой английского клуба. Всего за команду он провел 444 матча, пропустил 508 голов и 151 игру провел "на ноль".

Также голкипер провел 145 матчей за сборную Франции, являющийся рекордом в истории национальной команды. В ее составе Льорис становился победителем чемпионата мира-2018 и Лиги наций-2020/21.

"Лос-Анджелес" выступает в чемпионате MLS – высшей футбольной лиге США и Канады.

Назван главный претендент на "Золотой мяч"-2024

Издание Goal опубликовало список главных претендентов на "Золотой мяч" в 2024 году.

Фаворитом на получение "Золотого мяча"-2024 считается английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. На втором месте журналисты Goal разместили нападающего "Баварии" Гарри Кейна, а на третьей строчке находится игрок ПСЖ Килиан Мбаппе.

Интересно, что в первую десятку не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Они заняли 19-е и 17-е места соответственно.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч"-2024

1. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

2. Гарри Кейн ("Бавария")

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Эрлинг Голланд ("Ман Сити")

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Родри ("Ман Сити")

7. Антуан Гризманн ("Атлетико")

8. Букайо Сака ("Арсенал")

9. Деклан Райс ("Арсенал")

10. Хулиан Альварес ("Ман Сити")

Напомним, нынешняя церемония вручения награды состоялась в Париже 30 октября, а победу отпраздновал Лионель Месси, опередивший Эрлинга Голанда и Киллиана Мбаппе.

36-летний капитан сборной Аргентины является абсолютным рекордсменом по этому показателю, выигрывая "Золотой мяч" восемь раз в карьере.