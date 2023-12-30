Легендарний футболіст "Тоттенгема" та збірної Франції перейшов до американського клубу

Уго Льоріс перейшов до американського клубу

Контракт із 37-річним ветераном розрахований до кінця 2024 року з можливістю продовження ще на два роки.

Льоріс із 2012 року виступав за "Тоттенхем" і став легендою англійського клубу. Усього за команду він провів 444 матчі, пропустив 508 голів та 151 гру провів "на нуль".

Також голкіпер провів 145 матчів за збірну Франції, що є рекордом в історії національної команди. У її складі Льоріс ставав переможцем чемпіонату світу-2018 та Ліги націй-2020/21.

"Лос-Анджелес" виступає у чемпіонаті MLS – вищій футбольній лізі США та Канади.

Названий головний претендент на "Золотий м'яч"-2024

Видання Goal опублікувало список головних претендентів на "Золотий м'яч" 2024 року.

Фаворитом на отримання "Золотого м'яча"-2024 вважається англійський півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем. На другому місці журналісти Goal розмістили нападаючого "Баварії" Гаррі Кейна, а на третьому рядку знаходиться гравець ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Цікаво, що до першої десятки не потрапив ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду. Вони посіли 19-те та 17-те місця відповідно.

Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч"-2024

1. Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

2. Гаррі Кейн ("Баварія")

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

4. Ерлінг Голанд ("Ман Сіті")

5. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

6. Родрі ("Ман Сіті")

7. Антуан Грізманн ("Атлетіко")

8. Букайо Сака ("Арсенал")

9. Деклан Райс ("Арсенал")

10. Хуліан Альварес ("Ман Сіті")

Нагадаємо, нинішня церемонія вручення нагороди відбулася в Парижі 30 жовтня, а перемогу відсвяткував Ліонель Мессі, який випередив Ерлінга Голанда та Кілліана Мбаппе.

36-річний капітан збірної Аргентини є абсолютним рекордсменом за цим показником, виграючи "Золотий м'яч" вісім разів у кар'єрі.