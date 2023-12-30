Роналду очолив рейтинг найкращих футбольних бомбардирів 2023 року

Перед останнім матчем 2023 року Роналду забив 51 гол. За кількістю м'ячів у календарному році Кріштіану посідав третє місце. Але пізніше Кріш обійшов суперників у рейтингу у поєдинку проти "Аль-Іттіхада" (5:2), у воротах якого відзначився двічі.

Роналду став найрезультативнішим футболістом 2023 року

Нападник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду завершив календарний рік на першому місці у рейтингу найкращих бомбардирів. У переліку найрезультативніших футболістів 2023 року португалець обійшов Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе.

Перед останнім матчем 2023 року Роналду забив 51 гол. За кількістю м'ячів у календарному році Кріштіану посідав третє місце, поступаюсь одним голом форвардам "Баварії" та ПСЖ Гаррі Кейну та Кіліану Мбаппе відповідно.

Кейн та Мбаппе провели останні матчі ще 20 грудня. Натомість Роналду обійшов суперників у рейтингу у поєдинку проти "Аль-Іттіхада" (5:2), у воротах якого відзначився двічі. Завдяки результативності у передостанньому матчі чемпіонату Саудівської Аравії португальський футболіст гарантував собі перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів року.

Рейтинг найрезультативніших бомбардирів у 2023 році:

1. Кріштіану Роналду ("Аль-Наср", збірна Португалії) – 53 голи

2-3. Гаррі Кейн ("Баварія", збірна Англії) – 52

2-3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції) – 52

4. Ерлінг Голанд ("Ман Сіті", збірна Норвегії) – 50

5. Барнабаш Варга ("Ференцварош", збірна Угорщини) – 38

Роналду матиме змогу покращити свою статистику у рейтингу топбомбардирів календарного року. У суботу, 30 грудня, "Аль-Наср" проведе ще одну зустріч – зіграє на виїзді проти "Аль-Таавон" у межах національного чемпіонату.

Всі голи Роналду в 2023 році:

"Аль-Наср" 2023/24: 29 голів (СПЛ, Ліга чемпіонів АФК, Кубок арабських чемпіонів)

"Аль-Наср" 2022/23: 14 голів (Саудівська професійна ліга)

Збірна Португалії: 10 голів (усі – у відборі Євро-2024)

Ім’я Кріштіану Роналду шукають у Google чверть століття

Кріштіану Роналду – найпопулярніший футболіст з 1999 року. Саме його ім'я шукали в Google 25 років поспіль найчастіше.

Про це стало відомо зі статистики, опублікованої Google в рамках "Машини часу найпопулярніших пошуків".

Так, згідно з даними пошуковика, з 1999 року і до 2004-го найпопулярнішим футболістом був Девід Бекхем, який на той час дійсно перебував на піку своєї кар'єри.

У 2004 році в список найпопулярніших увірвався Кріштіану Роналду. Він тоді зайняв друге місце, поступившись ще Бекхему.

Потім два роки поспіль Роналду поступався лідерством Роналдіньо. Однак з 2007 року нинішній гравець саудівського "Ан-Наср" 16 разів поспіль очолював рейтинг найпопулярніших футболістів світу серед користувачів Google.