Роналду возглавил рейтинг лучших футбольных бомбардиров 2023 года

Перед последним матчем 2023 года Роналду забил 51 гол. По количеству мячей в календарном году Криштиану занимал третье место. Но позже Криш обошел соперников в рейтинге в поединке против "Аль-Иттихада" (5:2), в воротах которого отличился дважды.

Роналду стал самым результативным футболистом 2023 года

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершил календарный год на первом месте в рейтинге лучших бомбардиров. В списке самых результативных футболистов 2023 португалец обошел Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

Перед последним матчем 2023 года Роналду забил 51 гол. По количеству мячей в календарном году Криштиану занимал третье место, уступая один гол форвардам "Баварии" и ПСЖ Гарри Кейну и Килиану Мбаппе соответственно.

Кейн и Мбаппе провели последние матчи 20 декабря. Роналду же обошел соперников в рейтинге в поединке против "Аль-Иттихада" (5:2), в воротах которого отличился дважды. Благодаря результативности в предпоследнем матче чемпионата Саудовской Аравии португальский футболист гарантировал себе первое место в рейтинге лучших бомбардиров года.

Рейтинг самых результативных бомбардиров в 2023 году:

1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", сборная Португалии) – 53 гола

2-3. Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии) – 52

2-3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) – 52

4. Эрлинг Голланд ("Ман Сити", сборная Норвегии) – 50

5. Барнабаш Варга ("Ференцварош", сборная Венгрии) – 38

Роналду сможет улучшить свою статистику в рейтинге топбомбардиров календарного года. В субботу, 30 декабря, Аль-Наср проведет еще одну встречу – сыграет на выезде против Аль-Таавон в рамках национального чемпионата.

Все голы Роналду в 2023 году:

"Аль-Наср" 2023/24: 29 голов (СПЛ, Лига чемпионов АФК, Кубок арабских чемпионов)

"Аль-Наср" 2022/23: 14 голов (Саудовская профессиональная лига)

Сборная Португалии: 10 голов (все – в отборе Евро-2024)

Имя Криштиану Роналду ищут в Google четверть века

Криштиану Роналду – самый популярный футболист с 1999 года. Самое его имя искали в Google 25 лет подряд чаще всего.

Об этом стало известно по статистике, опубликованной Google в рамках "Машины времени самых популярных поисков".

Так, согласно данным поисковика, с 1999 года и до 2004-го самым популярным футболистом был Дэвид Бекхэм, в то время действительно находившийся на пике своей карьеры.

В 2004 году в список самых популярных ворвался Криштиану Роналду. Он тогда занял второе место, уступив еще Бекхэму.

Затем два года подряд Роналду уступал лидерство Роналдиньо. Однако с 2007 года нынешний игрок саудовского "Ан-Насра" 16 раз подряд возглавлял рейтинг самых популярных футболистов мира среди пользователей Google.