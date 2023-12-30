Роналду возглавил рейтинг лучших футбольных бомбардиров 2023 года

Перед последним матчем 2023 года Роналду забил 51 гол. По количеству мячей в календарном году Криштиану занимал третье место. Но позже Криш обошел соперников в рейтинге в поединке против "Аль-Иттихада" (5:2), в воротах которого отличился дважды.
Роналду стал самым результативным футболистом 2023 года
Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершил календарный год на первом месте в рейтинге лучших бомбардиров. В списке самых результативных футболистов 2023 португалец обошел Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.
Перед последним матчем 2023 года Роналду забил 51 гол. По количеству мячей в календарном году Криштиану занимал третье место, уступая один гол форвардам "Баварии" и ПСЖ Гарри Кейну и Килиану Мбаппе соответственно.
Кейн и Мбаппе провели последние матчи 20 декабря. Роналду же обошел соперников в рейтинге в поединке против "Аль-Иттихада" (5:2), в воротах которого отличился дважды. Благодаря результативности в предпоследнем матче чемпионата Саудовской Аравии португальский футболист гарантировал себе первое место в рейтинге лучших бомбардиров года.
Рейтинг самых результативных бомбардиров в 2023 году:
1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", сборная Португалии) – 53 гола
2-3. Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии) – 52
2-3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) – 52
4. Эрлинг Голланд ("Ман Сити", сборная Норвегии) – 50
5. Барнабаш Варга ("Ференцварош", сборная Венгрии) – 38
Роналду сможет улучшить свою статистику в рейтинге топбомбардиров календарного года. В субботу, 30 декабря, Аль-Наср проведет еще одну встречу – сыграет на выезде против Аль-Таавон в рамках национального чемпионата.
Все голы Роналду в 2023 году:
"Аль-Наср" 2023/24: 29 голов (СПЛ, Лига чемпионов АФК, Кубок арабских чемпионов)
"Аль-Наср" 2022/23: 14 голов (Саудовская профессиональная лига)
Сборная Португалии: 10 голов (все – в отборе Евро-2024)
Имя Криштиану Роналду ищут в Google четверть века
Криштиану Роналду – самый популярный футболист с 1999 года. Самое его имя искали в Google 25 лет подряд чаще всего.
Об этом стало известно по статистике, опубликованной Google в рамках "Машины времени самых популярных поисков".
Так, согласно данным поисковика, с 1999 года и до 2004-го самым популярным футболистом был Дэвид Бекхэм, в то время действительно находившийся на пике своей карьеры.
В 2004 году в список самых популярных ворвался Криштиану Роналду. Он тогда занял второе место, уступив еще Бекхэму.
Затем два года подряд Роналду уступал лидерство Роналдиньо. Однако с 2007 года нынешний игрок саудовского "Ан-Насра" 16 раз подряд возглавлял рейтинг самых популярных футболистов мира среди пользователей Google.
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