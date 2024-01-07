Футболист сборной Грузии и киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили признался, почему не хочет возвращаться в Украину.
Футболист "Динамо" признался, что не хочет возвращаться в Украину
Напомним, 23-летний Цитаишвили является воспитанником киевского "Динамо". Контракт футболиста с киевлянами рассчитан на лето 2025 года.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину грузин выступал за польские клубы "Висла" и "Лех", а сейчас играет в аренде за "Динамо" (Батуми).
Цитаишвили является чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины (2019), а в 2021 году сменил гражданство и выступает за сборную Грузии.
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