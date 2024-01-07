Футболист "Динамо" признался, что не хочет возвращаться в Украину

Перед собой нет страха, но есть страх за семью. Единственная причина, почему я не возвращаюсь, ну можно так сказать – я не хочу забирать свою жену в такой период. Чтобы я потом переживал, когда будут выездные матчи и буду с командой, а она дома. Если не дай Бог что-нибудь — а меня там нет. Ну, возможно, другие футболисты, живущие в Украине, готовы к этому и уже привыкли. Но я бы не хотел проживать эти эмоции, - сказал он. Поделиться

Напомним, 23-летний Цитаишвили является воспитанником киевского "Динамо". Контракт футболиста с киевлянами рассчитан на лето 2025 года.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину грузин выступал за польские клубы "Висла" и "Лех", а сейчас играет в аренде за "Динамо" (Батуми).

Цитаишвили является чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины (2019), а в 2021 году сменил гражданство и выступает за сборную Грузии.