Футболіст "Динамо" зізнався, що не хоче повертатися в Україну
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Футболіст "Динамо" зізнався, що не хоче повертатися в Україну

Цитаішвілі

Футболіст збірної Грузії та київського "Динамо" Георгій Цитаішвілі зізнався, чому не хоче повертатися до України.

Футболіст "Динамо" зізнався, що не хоче повертатися в Україну

Перед собою немає страху, але є страх за сім'ю. Єдина причина, чому я не повертаюся, ну можна так сказати - я не хочу забирати свою дружину в такий період. Щоб я потім хвилювався, коли будуть виїзні матчі і буду з командою, а вона вдома. Якщо не дай Бог щось — а мене там немає. Ну, можливо, інші футболісти, які живуть в Україні — готові до цього і вже звикли. Але я не хотів би проживати ці емоції, - сказав він.

Нагадаємо, 23-річний Цитаішвілі є вихованцем київського "Динамо". Контракт футболіста із киянами розрахований до літа 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну грузин виступав за польські клуби "Вісла" та "Лех", а зараз грає в оренді за "Динамо" (Батумі).

Цитаішвілі є чемпіоном світу U-20 у складі збірної України (2019), а у 2021 році змінив громадянство та виступає за збірну Грузії.

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