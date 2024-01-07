Футболіст збірної Грузії та київського "Динамо" Георгій Цитаішвілі зізнався, чому не хоче повертатися до України.
Футболіст "Динамо" зізнався, що не хоче повертатися в Україну
Нагадаємо, 23-річний Цитаішвілі є вихованцем київського "Динамо". Контракт футболіста із киянами розрахований до літа 2025 року.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну грузин виступав за польські клуби "Вісла" та "Лех", а зараз грає в оренді за "Динамо" (Батумі).
Цитаішвілі є чемпіоном світу U-20 у складі збірної України (2019), а у 2021 році змінив громадянство та виступає за збірну Грузії.
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