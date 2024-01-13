Український півзахисник "Омонії" Роман Безус відзначився голом у матчі 19 туру чемпіонату Кіпру проти "Докси" (5:1).
Український футболіст Безус відзначився красивим голом у чемпіонаті Кіпру
Українець на 15-й хвилині зустрічі ударом з-за меж штрафного майданчика зробив рахунок 2:0.
Це 9-й гол хавбека у 22 матчах сезону за кіпрський клуб, також у його активі 5 асистів. Загалом у нього тепер 13 забитих м'ячів та 9 результативних передач у 58 іграх за "Омонію".
33-річний колишній футболіст збірної України виступає за "Омонію" з 2022 року.
В Україні Безус встиг пограти за "Ворсклу", "Динамо" та "Дніпро", а також виступав у бельгійських клубах "Сент-Трюйден" та "Гент".
Український футболіст забив гол і став найкращим гравцем матчу Кубка Франції
Футболіст збірної України Данило Ігнатенко відзначився голом за "Бордо" у матчі 1/32 фіналу Кубка Франції проти "Ентенте".
26-річний півзахисник провів на полі весь поєдинок, а на 66-й хвилині відзначився голом, коли класно пробив у нижній кут після подачі з кутового.
Ігровий час завершився без переможця — 1:1, а у серії пенальті "Бордо" переміг з рахунком 4:2.
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