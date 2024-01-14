Ограбление квартир известных спортсменов является давней проблемой, которую правоохранительные органы многих стран никак не могут преодолеть. Очередной жертвой такого преступления стал футболист Атлетико и сборной Аргентины Анхель Корреа.

Чемпион мира по футболу Корреа ограбили в собственном доме

Событие произошло вечером 13 января. Четверо преступников ворвались в дом звездного игрока, когда он и его семья находились дома.

Грабители угрожали оружием всем присутствующим и наводили на них дуло пистолета. Они требовали у Корреа все имеющиеся драгоценности и наличные деньги, после чего скрылись с места преступления.

Вскоре полиция появилась дома у игрока, чтобы собрать все доказательства и помочь семье Анхеля Корреа. В настоящее время ведется расследование и поиск грабителей.

Сообщается, что к счастью, кроме большого стресса, никаких телесных повреждений пострадавшие не получили.

Кто такой Анхель Корреа

Он — питомец аргентинского Сан-Лоренсо, за первую команду которого провел первые 2 сезона в своей карьере.

Чемпион Аргентины и обладатель Кубка Либертадорес

1 января 2015 присоединился к мадридскому Атлетико, за который уже сыграл 397 матчей, забил 74 гола и отдал 58 ассистов

В составе "матрасников" получил 3 трофея: Лига Европы, Суперкубок УЕФА и чемпион Испании

Вместе со сборной Аргентины получил титул чемпиона мира-2022 и Кубок Америки-2021.