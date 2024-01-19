"Шахтар" придбав бразильського футболіста Кевіна за 15 млн євро

Угода клубу з гравцем з Бразилії Кевіном Сантос Лопес де Маседо розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером. До трансферу в "Шахтар" Кевін грав за "Палмейрас".

ФК “Шахтар” купив нового гравця за рекордну суму

Футбольний клуб "Шахтар" найбагатшого українця Ріната Ахметова оголосив про придбання у бразильського "Палмейраса" 21-річного вінгера Кевіна за 15 млн євро (12 млн та додатково можливі 3 млн бонусами).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером. До трансферу в "Шахтар" Кевін грав за "Палмейрас", за основну команду на його рахунку 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес.

Разом із "Палмейрасом" вінгер виграв чемпіонат Бразилії-2023.

Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 млн євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 млн євро та додатково можливі 3 млн євро бонусами, – сказав гендиректора ФК "Шахтар" Сергій Палкін. Поширити

Він пояснив, що клуб домовився платити за Кевіна частинами протягом 2 років.

Це нормальна практика для футбольного бізнесу, ми купуємо гравців і продаємо за таким принципом, – додав гендиректор "Шахтаря". Поширити

Перехід Кевіна – найдорожчий вхідний трансфер Української прем'єр-ліги з початку повномасштабної війни.

За оцінками видання Fotcalc, "Шахтар" отримав за виступ у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2023/2024 майже 47 млн євро. "Гірники" посіли третє місце у своїй групі та зіграють у плей-оф Ліги Європи.

Іспанський "Бетіс" готовий заплатити мільйони євро Шахтарю за гравця Вітао

Іспанський «Бетіс» продовжує серйозно цікавитися центральним захисником «Шахтаря» Вітао, який після початку повномасштабної фази російсько-української війни по Annexe 7 ФІФА перебрався до Бразилії, де виступає за «Інтернасьонал».

Іспанський клуб вже дізнався, що тимчасова угода Вітао з «Інтернасьоналом» закінчується 30 червня 2024 року. Цього ж дня у захисника завершується термін дії контракту із «Шахтарем».

Але чекати літа у «Бетісі» не хочуть, й були б не проти підписати Вітао вже у січні. За це іспанці готові заплатити від 3 до 5 мільйонів євро, і загалом «Шахтар», як зазначає джерело, не проти такого варіанту, оскільки це дасть «гірникам» можливість заробити хоч якісь гроші на відході захисника.

Проти дострокового відходу Вітао виступає «Інтернасьонал». Бразильський клуб не має наміру розривати тимчасову трудову угоду з футболістом, і має плани щодо підписання з ним повноцінного контракту влітку наступного року, коли Вітао офіційно стане вільним агентом.

Зазначимо, що у 2023 році Вітао провів 51 матч за «Інтернасьонал».