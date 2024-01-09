Екстренер "Динамо" та "Шахтаря" Луческу відмовив двом європейським клубам

Колишній тренер київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу відкинув пропозиції "Бешикташа" та "Ліона" та назвав причину.
Луческу відмовив Бешикташу та Ліону
Луческу також розповів, що до нього зверталися з французького Ліона і він відмовив їм з тієї ж причини.
Тим часом "Бешикташ" вже оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став португальський спеціаліст Фернандо Сантуш.
Він має декілька трофеїв на рівні збірних, серед яких Чемпіонат Європи-2016 та Ліга Націй УЄФА 18/19.
Луческу не планує завершувати кар'єру
78-річний тренер нещодавно підтвердив, що поки що не планує йти на пенсію.
Луческу сказав, що хоче очолити команду на початку нового сезону, у червні.
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року тренер "Динамо" пішов у відставку після програшного матчу своїх підопічних з "Шахтарем" (0:1) у матчі УПЛ.
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