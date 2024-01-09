Екстренер "Динамо" та "Шахтаря" Луческу відмовив двом європейським клубам
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Екстренер "Динамо" та "Шахтаря" Луческу відмовив двом європейським клубам

Мірча Луческу
Джерело:  UA-Футбол

Колишній тренер київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу відкинув пропозиції "Бешикташа" та "Ліона" та назвав причину.

Луческу відмовив Бешикташу та Ліону

У суботу я розмовляв із керівництвом Бешикташа, дав їм кілька порад, команда зараз не у формі. Вони запропонували мені очолити клуб на півроку, до кінця поточного сезону, а потім наскільки можна пролонгувати угоду. Я їм відмовив, тому що я не хочу зараз розпочинати тренувати команду посередині сезону.

Луческу також розповів, що до нього зверталися з французького Ліона і він відмовив їм з тієї ж причини.

Нині я не готовий тренувати навіть у своїй країні. Це складно. Хто ризикує очолити команду серед чемпіонату? — розповів Луческу.

Тим часом "Бешикташ" вже оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став португальський спеціаліст Фернандо Сантуш.

Він має декілька трофеїв на рівні збірних, серед яких Чемпіонат Європи-2016 та Ліга Націй УЄФА 18/19.

Луческу не планує завершувати кар'єру

78-річний тренер нещодавно підтвердив, що поки що не планує йти на пенсію.

Останній рік в Україні був дуже важким. Війна, що триває, справила сильний негативний вплив на футбол. Це вплинуло на нас морально. Я не відійшов від футболу, хоча зараз і не залучений до нього. Я залишаюся у футболі, хоч поки що у ролі слухача та вболівальниками. Зараз я розслабляюся і проводжу час зі своєю родиною у Бухаресті. Я люблю своїх онуків.

Луческу сказав, що хоче очолити команду на початку нового сезону, у червні.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року тренер "Динамо" пішов у відставку після програшного матчу своїх підопічних з "Шахтарем" (0:1) у матчі УПЛ.

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