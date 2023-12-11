Олександра Шовковського офіційно призначили головним тренером "Динамо"

Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером «Динамо» (Київ). Раніше він був виконувачем обовʼязків тренера після відставки Мірчі Луческу.
Шовковський - новий головний тренер Динамо
Шовковський став виконувачем обов'язки головного тренера «біло-синіх» після поразки від «Шахтаря» (0:1) у 13-му турі.
Після цього команда виграла чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.
Нагадаємо, що 3 листопада головний тренер «Динамо» Мірча Луческу подав у відставку.
Що відомо про Олександра Шовковського
Олександр Шовковський — український футбольний тренер, футболіст, воротар.
Майже всю кар'єру провів у клубі «Динамо» (Київ). Займає 7-ме місце серед футболістів, що провели найбільше матчів за національну збірну України.
Один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.
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