Олександра Шовковського офіційно призначили головним тренером "Динамо"
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Олександра Шовковського офіційно призначили головним тренером "Динамо"

Олександр Шовковський
Джерело:  ФК Динамо Київ

Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером «Динамо» (Київ). Раніше він був виконувачем обовʼязків тренера після відставки Мірчі Луческу.

Шовковський - новий головний тренер Динамо

Олександр Шовковський позбавлений приставки «виконувач обов'язки» та став повноцінним головним тренером «Динамо» (Київ).

Шовковський став виконувачем обов'язки головного тренера «біло-синіх» після поразки від «Шахтаря» (0:1) у 13-му турі.

Після цього команда виграла чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.

Нагадаємо, що 3 листопада головний тренер «Динамо» Мірча Луческу подав у відставку.

Що відомо про Олександра Шовковського

Олександр Шовковський — український футбольний тренер, футболіст, воротар.

Майже всю кар'єру провів у клубі «Динамо» (Київ). Займає 7-ме місце серед футболістів, що провели найбільше матчів за національну збірну України.

Один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

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