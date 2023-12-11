Александр Шовковский официально назначен главным тренером "Динамо"
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Александр Шовковский официально назначен главным тренером "Динамо"

Александр Шовковский
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Источник:  ФК Динамо Киев

Александр Шовковский стал полноценным главным тренером "Динамо" (Киев). Ранее он был исполняющим обязанности тренера после отставки Мирчи Луческу.

Шовковский – новый главный тренер Динамо

Александр Шовковский лишен приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным главным тренером «Динамо» (Киев).

Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13 туре.

После этого команда выиграла четыре матча подряд в чемпионате Украины.

Напомним, что 3 ноября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку.

Что известно об Александре Шовковском

Александр Шовковский – украинский футбольный тренер, футболист, вратарь.

Почти всю карьеру провел в клубе "Динамо" (Киев). Занимает 7-е место среди футболистов, проведших больше матчей за национальную сборную Украины.

Один из четырех вратарей за всю историю футбола, сыгравших 100 и более матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

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