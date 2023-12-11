Александр Шовковский официально назначен главным тренером "Динамо"

Александр Шовковский стал полноценным главным тренером "Динамо" (Киев). Ранее он был исполняющим обязанности тренера после отставки Мирчи Луческу.
Шовковский – новый главный тренер Динамо
Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13 туре.
После этого команда выиграла четыре матча подряд в чемпионате Украины.
Напомним, что 3 ноября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку.
Что известно об Александре Шовковском
Александр Шовковский – украинский футбольный тренер, футболист, вратарь.
Почти всю карьеру провел в клубе "Динамо" (Киев). Занимает 7-е место среди футболистов, проведших больше матчей за национальную сборную Украины.
Один из четырех вратарей за всю историю футбола, сыгравших 100 и более матчей в Лиге чемпионов УЕФА.
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