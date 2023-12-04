Президент "Динамо" предложил Артему Милевскому работу в клубе
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Президент "Динамо" предложил Артему Милевскому работу в клубе

Милевский
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Суркис предложил Милевскому трудоустройство в составе "Динамо". После окончания процесса реабилитации президент клуба обещал помочь Артему с трудоустройством. Вероятно, бывший форвард "Динамо" и сборной Украины получит должность в киевском клубе.

Президент "Динамо" предложил Артему Милевскому работу в клубе

Игорь Цыганик, журналист и комментатор, сообщил, что Артем обсудил этот вопрос с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Пока неизвестно, на какую именно должность – возможно тренером из детских команд или на административную позицию. Суркис заверил, что поддержит Милевского в трудоустройстве в клубе после полной реабилитации.

Становится известным, что у Милевского возникли проблемы с алкоголем, из-за чего он прошел курс реабилитации в одной из клиник, при этом затраты на лечение покрыл Игорь Суркис.

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