Суркіс запропонував Мілевському працевлаштування у складі “Динамо”. Після закінчення процесу реабілітації президент клубу обіцяв допомогти Артему із працевлаштуванням. Ймовірно, колишній форвард “Динамо” та збірної України отримає посаду у київському клубі.

Президент “Динамо” запропонував Артему Мілевському роботу у клубі

Ігор Циганик, журналіст та коментатор, повідомив, що Артем обговорив це питання із президентом “Динамо” Ігорем Суркісом. Наразі невідомо, на яку саме посаду – можливо, тренером з дитячих команд чи на адміністративну позицію. Однак Суркіс запевнив, що підтримає Мілевського у працевлаштуванні в клубі після повної реабілітації.

Стає відомим, що у Мілевського виникли проблеми з алкоголем, через що він пройшов курс реабілітації в одній із клінік, при цьому витрати на лікування покрив Ігор Суркіс.