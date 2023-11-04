Шовковский будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Луческу

Бывший вратарь клуба Александр Шовковский заменит Мирчу Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо".
Экс-вратарь киевлян заменил Луческу
"Динамо" объявило о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевской команды. Он возглавил клуб после отставки Мирчи Луческу.
Луческу объявил об уходе из "Динамо" после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13 туре УПЛ. Серия киевлян без побед в чемпионате Украины достигла четырех матчей.
Как сообщает пресс-служба "Динамо", 4 ноября Луческу попрощался с командой на тренировочной базе. Президент клуба Игорь Суркис поблагодарил румына и представил нового наставника – Александра Шовковского, входившего в тренерский штаб Луческу.
Шовковский в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет готовить "Динамо" к следующим матчам в чемпионате Украины. В тренерском штабе эксврата киевлян будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.
Что известно об отставке Луческу
Он добавил, что верит в будущее своей теперь уже бывшей команды, а также пожелал Украине миру. Луческу подчеркнул, что ему тяжело давалась каждая игра.
Отметим, что Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда однажды выиграла чемпионат и кубок Украины.
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