Шовковский будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Луческу
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Шовковский будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Луческу

Александр Шовковский
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Источник:  Суспільне. Спорт

Бывший вратарь клуба Александр Шовковский заменит Мирчу Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо".

Экс-вратарь киевлян заменил Луческу

"Динамо" объявило о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевской команды. Он возглавил клуб после отставки Мирчи Луческу.

Луческу объявил об уходе из "Динамо" после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13 туре УПЛ. Серия киевлян без побед в чемпионате Украины достигла четырех матчей.

Как сообщает пресс-служба "Динамо", 4 ноября Луческу попрощался с командой на тренировочной базе. Президент клуба Игорь Суркис поблагодарил румына и представил нового наставника – Александра Шовковского, входившего в тренерский штаб Луческу.

Шовковский в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет готовить "Динамо" к следующим матчам в чемпионате Украины. В тренерском штабе эксврата киевлян будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Что известно об отставке Луческу

Сегодня мне бы не хотелось говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Я простился со своими игроками. Я благодарен президентам "Шахтера" и "Динамо" за то, что мы работали совместно. Конечно, хотелось бы окончить по-другому. Но всему конец. Если говорить об игре, то выиграла более опытная команда. У нас были свои моменты, но мы их не реализовали, – сказал Луческу.

Он добавил, что верит в будущее своей теперь уже бывшей команды, а также пожелал Украине миру. Луческу подчеркнул, что ему тяжело давалась каждая игра.

У этой команды "Динамо" есть будущее. Я посмотрел, что старшим на скамейке был Сирота. Я верю, что есть будущее у "Динамо", у страны Украины. Мне было тяжело пережить в последнее время. Война... Все эти минуты молчания перед каждыми играми были сложными. С годами ты становишься более сентиментальным. Постоянно думаешь о гибнущих на фронте людях мирного населения. Спасибо украинскому футболу, стране Украины за эти 15 лет, – подчеркнул специалист.

Отметим, что Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда однажды выиграла чемпионат и кубок Украины.

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