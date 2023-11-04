Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера «Динамо» після відставки Луческу
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Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера «Динамо» після відставки Луческу

Олександр Шовковський
Джерело:  Суспільне. Спорт

Колишній воротар клубу Олександр Шовковський замінить Мірчу Луческу на посту головного тренера київського “Динамо”.

Ексворотар киян замінив Луческу

"Динамо" оголосило про призначення Олександра Шовковського виконувачем обовʼязків головного тренера київської команди. Він очолив клуб після відставки Мірчі Луческу.

Луческу оголосив про відхід з "Динамо" після поразки від "Шахтаря" (0:1) в 13-му турі УПЛ. Серія киян без перемог у чемпіонаті України досягла чотирьох матчів.

Як повідомляє пресслужба "Динамо", 4 листопада Луческу попрощався з командою на тренувальній базі. Президент клубу Ігор Суркіс подякував румуну та представив нового наставника – Олександра Шовковського, який входив до тренерського штабу Луческу.

Шовковський у статусі виконувача обов’язків головного тренера готуватиме "Динамо" до наступних матчів у чемпіонаті України. У тренерському штабі ексворотаря киян будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Що відомо про відставку Луческу

Сьогодні мені б не хотілося говорити про гру. Я 15 років віддав футболу України. На цьому я хотів би закінчити свою кар'єру тут. Я попрощався зі своїми гравцями. Я вдячний президентам "Шахтаря" та "Динамо" за те, що ми спільно працювали. Звичайно, хотілося б закінчити по-іншому. Але всьому є кінець. Якщо говорити про гру, то перемогла більш досвідчена команда. У нас були свої моменти, але ми їх не реалізували, – сказав Луческу.

Він додав, що вірить у майбутнє своєї тепер уже колишньої команди, а також побажав миру Україні. Луческу наголосив, що йому важко давалася кожна гра.

У цієї команди "Динамо" є майбутнє. Я подивився, що найстаршим на лавці був Сирота. Я вірю, що є майбутнє у "Динамо", у країни України. Мені було важко пережити останнім часом. Війна... Всі ці хвилини мовчання перед кожними іграми були складними. З роками ти стаєш більш сентиментальним. Постійно думаєш про людей, які гинуть на фронті, мирне населення. Дякую українському футболу, країні Україна за ці 15 років, – підкреслив фахівець.

Зазначимо, що Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. Під його керівництвом команда одного разу виграла чемпіонат та кубок України.

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