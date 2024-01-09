Экстренер "Динамо" и "Шахтера" Луческу отказал двум европейским клубам

Бывший тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу отверг предложения "Бешикташа" и "Лиона" и назвал причину.
Луческу отказал Бешикташу и Лиону
Луческу также рассказал, что к нему обращались с французского Лиона, и он отказал им по той же причине.
Тем временем "Бешикташ" уже объявил о назначении нового главного тренера. Им стал португальский специалист Фернандо Сантуш.
У него есть несколько трофеев на уровне сборных, среди которых Чемпионат Европы-2016 и Лига Наций УЕФА 18/19.
Луческу не планирует завершать карьеру
78-летний тренер недавно подтвердил, что пока не планирует уходить на пенсию.
Луческу сказал, что хочет возглавить команду в начале нового сезона в июне.
Напомним, что в ноябре 2023 года тренер "Динамо" ушел в отставку после проигрышного матча своих подопечных с "Шахтером" (0:1) в матче УПЛ.
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