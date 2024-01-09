Экстренер "Динамо" и "Шахтера" Луческу отказал двум европейским клубам
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Экстренер "Динамо" и "Шахтера" Луческу отказал двум европейским клубам

Мирча Луческу
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Источник:  UA-Футбол

Бывший тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу отверг предложения "Бешикташа" и "Лиона" и назвал причину.

Луческу отказал Бешикташу и Лиону

В субботу я разговаривал с руководством Бешикташа, дал им несколько советов, команда не в форме. Они предложили мне возглавить клуб на полгода, до конца текущего сезона, а затем по возможности пролонгировать сделку. Я им отказал, потому что я не хочу сейчас начинать тренировать команду посреди сезона.

Луческу также рассказал, что к нему обращались с французского Лиона, и он отказал им по той же причине.

Теперь я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду среди чемпионата? – рассказал Луческу.

Тем временем "Бешикташ" уже объявил о назначении нового главного тренера. Им стал португальский специалист Фернандо Сантуш.

У него есть несколько трофеев на уровне сборных, среди которых Чемпионат Европы-2016 и Лига Наций УЕФА 18/19.

Луческу не планирует завершать карьеру

78-летний тренер недавно подтвердил, что пока не планирует уходить на пенсию.

Последний год в Украине был очень тяжелым. Продолжающаяся война оказала сильное негативное влияние на футбол. Это повлияло на нас морально. Я не отошел от футбола, хотя сейчас и не вовлечен в него. Я остаюсь в футболе, хотя пока в роли слушателя и болельщиками. Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков.

Луческу сказал, что хочет возглавить команду в начале нового сезона в июне.

Напомним, что в ноябре 2023 года тренер "Динамо" ушел в отставку после проигрышного матча своих подопечных с "Шахтером" (0:1) в матче УПЛ.

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