Не команда Луческу. Известный тренер Сабо оценил перспективы Шовковского в Динамо
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Не команда Луческу. Известный тренер Сабо оценил перспективы Шовковского в Динамо

Шовковский
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Бывший тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо высказался по поводу игры Динамо за время работы Александра Шовковского во главе команды.

Сабо оценил назначение Шовковского главным тренером "Динамо"

Бывший тренер Сабо считает, что команда уже изменилась после ухода Луческу, а у Шовковского есть опыт работы.

Поздравляю Александра Владимировича. Я желаю ему только удачи, чтобы он вывел команду на хороший уровень. Как футболист он был хорошим, умным и грамотным юношей. Шовковский уже успел поработать помощником у таких тренеров, как Шевченко и Луческу, поэтому немного опыта набрался, – отметил тренер.

Сабо отметил, что при Луческо у "Динамо" не было не было дисциплины, футболисты играли как могли.

Сейчас в команде уже видна рука Шовковского. Есть хорошая игровая дисциплина, меньше ошибок, прессинг при потере мяча, правда, не все ребята усвоили это. Что касается игры, то не могу сказать, что она идеальна. Об игре с Оболонью трудно что-то сказать, потому что соперник играл в меньшинстве, – подытожил тренер.

Шовковский – новый главный тренер Динамо

Александр Шовковский стал полноценным главным тренером "Динамо" (Киев). Ранее он был исполняющим обязанности тренера после отставки Мирчи Луческу.

Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13 туре.

После этого команда выиграла четыре матча подряд в чемпионате Украины.

Почти всю карьеру Шовковского в клубе «Динамо» (Киев). Занимает 7-е место среди футболистов, проведших больше матчей за национальную сборную Украины.

Один из четырех вратарей за всю историю футбола, сыгравших 100 и более матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

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