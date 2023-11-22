"Динамо" стало первым клубом в мире по игровому времени воспитанников

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг клубов по количеству игрового времени, получаемого собственными воспитанниками, в котором первое место заняло "Динамо".

Что известно об игровом времени воспитанников "Динамо"

Киевляне опередили "Минск" и "Атлетик" из Бильбао. Отметим, что в первой десятке оказались полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер".

Топ-10 клубов по количеству игрового времени, получаемого собственными воспитанниками:

1. "Динамо" – 82.8% (игровое время воспитанников)

2. "Минск" – 71.5%

3. "Атлетик" Бильбао – 68.9%

4. "Энвигадо" (Колумбия) – 67.8%

5. "Ворскла" - 61.1%

6. "Жилина" - 61%

7. "Вильярреал" – 60.8%

8. "Химнасия Ла-Плата" – 60.1%

9. "Шахтер" – 55.8%

10. "Словацко" – 52.4%

Воспитанниками CIES считает игроков, проведших в системе клуба не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

Юношеская сборная Украины по футболу разгромила команду Словакии в отборе на Евро-2024

Юношеская сборная Украины по футболу победой над Словакией завершила первый этап квалификации на Евро-2024 и вышла в элитраунд отбора. В решающем матче "сине-желтые" обыграли соперника со счетом 4:0.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола в Facebook.

Первый этап отбора на юношеский чемпионат Европы 2024 Украина начала с победы над хозяином группы Мальтой (3:1). Однако во втором туре подопечные Олега Кузнецова уступили сборной Косово со счетом 0:4.

Перед решающим матчем первого этапа Украина занимала третье место. Следовательно, для дальнейшего участия в отборе на юношеское Евро "сине-желтым" требовалась победа над Словакией, которая шла на второй позиции.

Уже в первом тайме Украина получила преимущество в три гола. "Сине-желтые" забили трижды в течение девяти минут.

Счет в матче открыл защитник немецкого "Вупперталера" Иван Ермачков, отличившийся на 30-й минуте. Через шесть минут Максим Деркач удвоил преимущество украинцев, а через три минуты представитель "Динамо" Тарас Михавко установил счет до 3:0.

В конце второго тайма Украина забила четвертый гол, которым отличился нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко. В конце концов, этот гол оказался последним для обеих команд в этой встрече.

В турнирной таблице группы Украина поднялась на первое место. По итогам заключительного тура "сине-желтые" не опустятся ниже второго места. Этот результат гарантировал украинским футболистам участие в элитном раунде квалификации, который определят участников финальной части Евро.