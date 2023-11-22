"Динамо" стало першим клубом у світі за ігровим часом вихованців

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував оновлений рейтинг клубів за кількістю ігрового часу, одержуваного власними вихованцями, в якому перше місце посіло "Динамо".

Що відомо про ігровий час вихованців "Динамо"

Кияни випередили "Мінськ" та "Атлетік" з Більбао. Зазначимо, що у першій десятці також опинилися полтавська "Ворскла" та донецький "Шахтар".

Топ-10 клубів за кількістю ігрового часу, який отримується власними вихованцями:

1. "Динамо" – 82.8% (ігровий час вихованців)

2. "Мінськ" - 71.5%

3. "Атлетік" Більбао – 68.9%

4. "Енвігадо" (Колумбія) – 67.8%

5. "Ворскла" - 61.1%

6. "Жиліна" - 61%

7. "Вільярреал" – 60.8%

8. "Хімнасія Ла-Плата" – 60.1%

9. "Шахтар" - 55.8%

10. "Словацько" – 52.4%

Вихованцями CIES вважає гравців, які провели у системі клубу не менше трьох років віком від 15 до 21 року.

Юнацька збірна України з футболу розгромила команду Словаччини у відборі на Євро-2024

Юнацька збірна України з футболу перемогою над Словаччиною завершила перший етап кваліфікації на Євро-2024 та вийшла до елітраунду відбору. У вирішальному матчі "синьо-жовті" обіграли суперника з рахунком 4:0.

Про це повідомила Українська асоціація футболу у Facebook.

Перший етап відбору на юнацький чемпіонат Європи 2024 року Україна розпочала з перемоги над господарем групи Мальтою (3:1). Однак у другому турі підопічні Олега Кузнєцова поступилися збірній Косова з рахунком 0:4.

Перед вирішальним матчем першого етапу України займала третє місце. Відтак, для подальшої участі у відборі на юнацьке Євро "синьо-жовтим" потрібна була перемога над Словаччиною, яка йшла на другій позиції.

Уже в першому таймі Україна здобула перевагу в три голи. "Синьо-жовті" забили тричі впродовж дев'яти хвилин.

Рахунок у матчі відкрив захисник німецького "Вупперталера" Іван Єрмачков, який відзначився на 30-й хвилині. Через шість хвилин Максим Деркач подвоїв перевагу українців, а за три хвилини представник "Динамо" Тарас Михавко встановив рахунок до 3:0.

Наприкінці другого тайму Україна забила четвертий гол, яким відзначився нападник "Динамо" Матвій Пономаренко. Зрештою цей гол виявився останнім для обох команд у цій зустрічі.

У турнірній таблиці групи Україна піднялась на перше місце. За підсумками завершального туру "синьо-жовті" не опустяться нижче другого місця. Цей результат гарантував українським футболістам участь в елітному раунді кваліфікації, який визначить учасників фінальної частини Євро.