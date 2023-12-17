«Гірники» можуть отримати від 3 до 5 мільйонів євро за свого футболіста

Іспанський "Бетіс" готовий заплатити мільйони євро Шахтарю за гравця Вітао

Іспанський «Бетіс» продовжує серйозно цікавитися центральним захисником «Шахтаря» Вітао, який після початку повномасштабної фази російсько-української війни по Annexe 7 ФІФА перебрався до Бразилії, де виступає за «Інтернасьонал».

Іспанський клуб вже дізнався, що тимчасова угода Вітао з «Інтернасьоналом» закінчується 30 червня 2024 року. Цього ж дня у захисника завершується термін дії контракту із «Шахтарем».

Але чекати літа у «Бетісі» не хочуть, й були б не проти підписати Вітао вже у січні. За це іспанці готові заплатити від 3 до 5 мільйонів євро, і загалом «Шахтар», як зазначає джерело, не проти такого варіанту, оскільки це дасть «гірникам» можливість заробити хоч якісь гроші на відході захисника.

Проти дострокового відходу Вітао виступає «Інтернасьонал». Бразильський клуб не має наміру розривати тимчасову трудову угоду з футболістом, і має плани щодо підписання з ним повноцінного контракту влітку наступного року, коли Вітао офіційно стане вільним агентом.

Зазначимо, що у 2023 році Вітао провів 51 матч за «Інтернасьонал».

Ім’я Кріштіану Роналду шукають у Google чверть століття

Кріштіану Роналду – найпопулярніший футболіст з 1999 року. Саме його ім'я шукали в Google 25 років поспіль найчастіше.

Про це стало відомо зі статистики, опублікованої Google в рамках "Машини часу найпопулярніших пошуків".

Так, згідно з даними пошуковика, з 1999 року і до 2004-го найпопулярнішим футболістом був Девід Бекхем, який на той час дійсно перебував на піку своєї кар'єри.

Також людей до 2003-го з року в рік цікавили Рональдіньо, Зінедін Зідан, Джордж Бест, Дієго Марадона, Роберто Карлос, Тьєрі Анрі, одного разу Бренді Честейн, а також Міа Гемм – колишня американська футболістка, яка у травні 1999 року побила рекорд за кількістю голів на міжнародній арені.

У 2004 році в список найпопулярніших увірвався Кріштіану Роналду. Він тоді зайняв друге місце, поступившись ще Бекхему.

Потім два роки поспіль Роналду поступався лідерством Роналдіньо. Однак з 2007 року нинішній гравець саудівського "Ан-Наср" 16 разів поспіль очолював рейтинг найпопулярніших футболістів світу серед користувачів Google.