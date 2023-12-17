«Горняки» могут получить от 3 до 5 миллионов евро за своего футболиста

Испанский "Бетис" готов заплатить миллионы евро Шахтеру за игрока Витао

Испанский "Бетис" продолжает серьезно интересоваться центральным защитником "Шахтера" Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны по Annexe 7 ФИФА перебрался в Бразилию, где выступает за "Интернасьонал".

Испанский клуб уже узнал, что временное соглашение Витао с «Интернасьоналом» истекает 30 июня 2024 года. В этот же день у защитника истекает срок действия контракта с «Шахтером».

Но ждать лета в «Бетисе» не хотят, и были бы не прочь подписать Витао уже в январе. За это испанцы готовы заплатить от 3 до 5 миллионов евро, и в общей сложности «Шахтер», как отмечает источник, не против такого варианта, поскольку это даст «горнякам» возможность заработать хоть какие-то деньги на уходе защитника.

Против досрочного ухода Витао выступает Интернасьонал. Бразильский клуб не намерен разрывать временное трудовое соглашение с футболистом, и планирует подписание с ним полноценного контракта летом следующего года, когда Витао официально станет свободным агентом.

Отметим, что в 2023 году Витао провел 51 матч за Интернасьонал.

Имя Криштиану Роналду ищут в Google четверть века

Криштиану Роналду – самый популярный футболист с 1999 года. Самое его имя искали в Google 25 лет подряд чаще всего.

Об этом стало известно по статистике, опубликованной Google в рамках "Машины времени самых популярных поисков".

Так, согласно данным поисковика, с 1999 года и до 2004-го самым популярным футболистом был Дэвид Бекхэм, в то время действительно находившийся на пике своей карьеры.

Также людей до 2003 года из года в год интересовали Рональдиньо, Зинедин Зидан, Джордж Бест, Диего Марадона, Роберто Карлос, Тьерри Анри, однажды Бренди Честейн, а также Миа Гэмм – бывшая американская футболистка, которая в мае 1999 года побила рекорд за количество голов на международной арене.

В 2004 году в список самых популярных ворвался Криштиану Роналду. Он тогда занял второе место, уступив еще Бекхэму.

Затем два года подряд Роналду уступал лидерство Роналдиньо. Однако с 2007 года нынешний игрок саудовского "Ан-Насра" 16 раз подряд возглавлял рейтинг самых популярных футболистов мира среди пользователей Google.