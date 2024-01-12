Ексфутболіст "Манчестер Юнайтед" стане тренером "Шахтаря"

Раймонд ван дер Гоув, тренер воротарів нідерландського "Вітесса" покидає клуб, щоб приєднатися до українського "Шахтаря".

Ван дер Гоув приєднається до тренерського штабу Шахтаря

60-річний Ван дер Гоув був тренером воротарів “Вітесса” з липня минулого року. У клубі його замінить Марк де Вітт з молодіжної команди.

Тепер він приєднається до тренерського штабу Маріно Пушича в донецькому "Шахтарі". Деталі контрактної угоди не повідомляються.

Ван дер Гоув протягом ігрової кар'єри виступав за "Манчестер Юнайтед", у складі якого провів 60 матчів та виграв Лігу чемпіонів.

Після завершення кар'єри нідерландець працював тренером воротарів у «Сандерленді», ПСВ та «Вітесі». Також Ван дер Гоув працював у клубі «Арнем» (2009–2020).

Маріно Пушич став головним тренером Шахтаря

У жовтні 2023 колишній асистент у нідерландському "Феєнорді" боснієць Маріно Пушич став головним тренером “Шахтаря”.

Він змінив на посаді Патріка ван Леувена, що працював з командою від початку сезону.

Пушич вже провів з командою 10 матчів, зокрема перегравши "Барселону" в групі Ліги чемпіонів. Загалом в усіх турнірах тренер здобув шість перемог і зазнав трьох поразок.

5 лютого донеччани проведуть перший з двох матчів проти "Марселя" у Лізі Європи. "Шахтар" буде господарем зустрічі в німецькому Гамбурзі.

Наприкінці лютого команда повернеться до виступів в УПЛ, зустрівшись з "Олександрією".