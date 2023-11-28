"Шахтар" переміг "Антверпен" на груповому етапі Ліги чемпіонів

"Шахтар" переміг "Антверпен"

Донецький "Шахтар" здобув третю перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів. У п'ятому турі "гірники" з рахунком 1:0 обіграли "Антверпен".

До матчу проти бельгійської команди "Шахтар" підходив у статусі третьої команди групи Н. Перед цим поєдинком з шістьма очками підопічні Маріно Пушича поступалися "Барселоні" та "Порту", які мали по дев'ять балів, але зберігали шанси на плей-оф Ліги чемпіонів.

Номінально домашній матч з "Антверпеном" "Шахтар" проводив у німецькому Леверкузені. Зустріч у Німеччині через проблеми зі здоров'ям пропускав основний правий захисник "гірників" – Юхим Конопля.

На 12-й хвилині матчу "Шахтар" здобув перевагу в рахунку, коли гольового удару по воротам Жана Бюте завдав Микола Матвієнко, який вперше забив гол у Лізі чемпіонів. У підсумку цей гол став єдиним у першому таймі.

На початку другого тайму "Антверпен" претендував на пенальті після фолу Валерія Бондара у штрафному майданчику "Шахтаря". Однак після перегляду VAR арбітр матчу Бартош Франковські не зафіксував порушення правил.

Натомість на 56-й та 61-й хвилинах "Шахтар" двічі пробив у перекладину. Спочатку у поперечину влучив Іраклі Азаров, а згодом – Тарас Степаненко.

До завершення матчу бельгійці мали кілька нагод зрівняти рахунок, однак жодна з них не стала гольовою. Загалом "Антверпен" завдав по воротам суперника 14 ударів, 4 – у площину воріт. "Шахтар" – 13 та 5 відповідно.

У компенсований час "Шахтар" мав змогу збільшити перевагу, але удар Артема Бондаренка був неточним.

У підсумку, гол Матвієнка залишився єдиним у цьому матчі. Перемога над "Антверпеном" гарантувала "Шахтарю" щонайменше третє місце у групі та вихід у плей-оф єврокубків.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів: що відомо

Перед шостим туром "Шахтар" претендує на плей-оф Ліги чемпіонів, де востаннє команда грала у сезоні 2017/18, коли вилетіла від "Роми" за сумою двох матчів (2:2).

Третє місце у групі Ліги чемпіонів виводить команду в плей-оф Ліги Європи.

Груповий етап цьогорічної Ліги чемпіонів "Шахтар" завершить виїзним матчем проти "Порту" (13 грудня).