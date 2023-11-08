"Шахтар" встановив унікальний рекорд у матчі проти Барселони — відео

Донецький “Шахтар” переміг “Барселону” 7 листопада з рахунком 1:0 в четвертому турі Ліги чемпіонів. Під час гри “гірники” виконали рекордну кількість пасів.

Рекорд Шахтаря у матчі з Барселоною

У грі, яку «Шахтар» приймав у німецькому Гамбурзі, Данило Сікан забив переможний гол головою на 40-й хвилині.

Переможний гол "Шахтаря" відбувся після 27-ми передач - найдовшого голу в Лізі чемпіонів цього сезону.

Проте Барселона теж не була пасивною, Вони невдало намагалися перехопити м’яч, але виглядали нескоординованими на кожному кроці. Поширити

Shakhtar's winner against #FCB came at the end of a 27-pass move - the longest for a goal in the Champions League this season.



That wasn't Barça being passive either. They were trying (and failing) to pressure the ball from pass #1, but just looked un-coordinated at every step. pic.twitter.com/ZULG2dbpTF — La Pausa (@lapausa_pod) November 7, 2023

Це була також найдовша серія пасів перед взяттям воріт Барселони в історії виступів в ЛЧ, починаючи з 2003-2004 років.

Яке місце займає Шахтар у своїй групі

Донецький "Шахтар" відклав надії "Барселони" на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Після чотирьох матчів "Шахтар" займає третє місце у групі Н, маючи 6 очок.

На першому місці - "Барселона". Разом з "Порту" команди мають по 9 очок.

28 листопада "Шахтар" зіграє проти бельгійського Антверпена.