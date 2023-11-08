"Шахтар" встановив унікальний рекорд у матчі проти Барселони — відео

Донецький “Шахтар” переміг “Барселону” 7 листопада з рахунком 1:0 в четвертому турі Ліги чемпіонів. Під час гри “гірники” виконали рекордну кількість пасів.
Рекорд Шахтаря у матчі з Барселоною
У грі, яку «Шахтар» приймав у німецькому Гамбурзі, Данило Сікан забив переможний гол головою на 40-й хвилині.
Переможний гол "Шахтаря" відбувся після 27-ми передач - найдовшого голу в Лізі чемпіонів цього сезону.
Це була також найдовша серія пасів перед взяттям воріт Барселони в історії виступів в ЛЧ, починаючи з 2003-2004 років.
Яке місце займає Шахтар у своїй групі
Донецький "Шахтар" відклав надії "Барселони" на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.
Після чотирьох матчів "Шахтар" займає третє місце у групі Н, маючи 6 очок.
На першому місці - "Барселона". Разом з "Порту" команди мають по 9 очок.
28 листопада "Шахтар" зіграє проти бельгійського Антверпена.
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