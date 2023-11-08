"Шахтар" встановив унікальний рекорд у матчі проти Барселони — відео
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"Шахтар" встановив унікальний рекорд у матчі проти Барселони — відео

Футбол
Джерело:  online.ua

Донецький “Шахтар” переміг “Барселону” 7 листопада з рахунком 1:0 в четвертому турі Ліги чемпіонів. Під час гри “гірники” виконали рекордну кількість пасів.

Рекорд Шахтаря у матчі з Барселоною

У грі, яку «Шахтар» приймав у німецькому Гамбурзі, Данило Сікан забив переможний гол головою на 40-й хвилині.

Переможний гол "Шахтаря" відбувся після 27-ми передач - найдовшого голу в Лізі чемпіонів цього сезону.

Проте Барселона теж не була пасивною, Вони невдало намагалися перехопити м’яч, але виглядали нескоординованими на кожному кроці.

Це була також найдовша серія пасів перед взяттям воріт Барселони в історії виступів в ЛЧ, починаючи з 2003-2004 років.

Яке місце займає Шахтар у своїй групі

Донецький "Шахтар" відклав надії "Барселони" на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Після чотирьох матчів "Шахтар" займає третє місце у групі Н, маючи 6 очок.

На першому місці - "Барселона". Разом з "Порту" команди мають по 9 очок.

28 листопада "Шахтар" зіграє проти бельгійського Антверпена.

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Данило Сікан

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