"Шахтер" установил уникальный рекорд в матче против Барселоны — видео
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"Шахтер" установил уникальный рекорд в матче против Барселоны — видео

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Источник:  online.ua

Донецкий "Шахтер" победил "Барселону" 7 ноября со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги чемпионов. Во время игры "горняки" выполнили рекордное количество пасов.

Рекорд Шахтера в матче с Барселоной

В игре, которую «Шахтер» принимал в немецком Гамбурге, Даниил Сикан забил победный гол головой на 40-й минуте.

Победный гол "Шахтера" состоялся после 27 передач - самого длинного гола в Лиге чемпионов этого сезона.

Однако Барселона тоже не была пассивной. Они неудачно пытались перехватить мяч, но выглядели нескоординированными на каждом шагу.

Это была также самая длинная серия пасов перед взятием ворот Барселоны в истории выступлений в ЛЧ, начиная с 2003-2004 годов.

Какое место занимает Шахтер в своей группе

Донецкий "Шахтер" отложил "Барселону" на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После четырех матчей "Шахтер" занимает третье место в группе Н, имея 6 очков.

На первом месте – "Барселона". Вместе с "Порту" команды имеют по 9 очков.

28 ноября "Шахтер" сыграет против бельгийского Антверпена.

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