"Шахтер" установил уникальный рекорд в матче против Барселоны — видео

Донецкий "Шахтер" победил "Барселону" 7 ноября со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги чемпионов. Во время игры "горняки" выполнили рекордное количество пасов.
Рекорд Шахтера в матче с Барселоной
В игре, которую «Шахтер» принимал в немецком Гамбурге, Даниил Сикан забил победный гол головой на 40-й минуте.
Победный гол "Шахтера" состоялся после 27 передач - самого длинного гола в Лиге чемпионов этого сезона.
Это была также самая длинная серия пасов перед взятием ворот Барселоны в истории выступлений в ЛЧ, начиная с 2003-2004 годов.
Какое место занимает Шахтер в своей группе
Донецкий "Шахтер" отложил "Барселону" на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
После четырех матчей "Шахтер" занимает третье место в группе Н, имея 6 очков.
На первом месте – "Барселона". Вместе с "Порту" команды имеют по 9 очков.
28 ноября "Шахтер" сыграет против бельгийского Антверпена.
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