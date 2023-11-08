"Шахтер" установил уникальный рекорд в матче против Барселоны — видео

Донецкий "Шахтер" победил "Барселону" 7 ноября со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги чемпионов. Во время игры "горняки" выполнили рекордное количество пасов.

Рекорд Шахтера в матче с Барселоной

В игре, которую «Шахтер» принимал в немецком Гамбурге, Даниил Сикан забил победный гол головой на 40-й минуте.

Победный гол "Шахтера" состоялся после 27 передач - самого длинного гола в Лиге чемпионов этого сезона.

Однако Барселона тоже не была пассивной. Они неудачно пытались перехватить мяч, но выглядели нескоординированными на каждом шагу. Поделиться

Shakhtar's winner against #FCB came at the end of a 27-pass move - the longest for a goal in the Champions League this season.



That wasn't Barça being passive either. They were trying (and failing) to pressure the ball from pass #1, but just looked un-coordinated at every step. pic.twitter.com/ZULG2dbpTF — La Pausa (@lapausa_pod) November 7, 2023

Это была также самая длинная серия пасов перед взятием ворот Барселоны в истории выступлений в ЛЧ, начиная с 2003-2004 годов.

Какое место занимает Шахтер в своей группе

Донецкий "Шахтер" отложил "Барселону" на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После четырех матчей "Шахтер" занимает третье место в группе Н, имея 6 очков.

На первом месте – "Барселона". Вместе с "Порту" команды имеют по 9 очков.

28 ноября "Шахтер" сыграет против бельгийского Антверпена.